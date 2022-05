Bleibt Bayer: Manuel Neuer. Foto: APA/AFP/CHRISTOF STACHE

München – Der deutsche Team-Kapitän Manuel Neuer setzt seine Karriere im Tor des FC Bayern bis mindestens 2024 fort. Der 36-Jährige verlängerte am Montag seinen bis 2023 datierten Vertrag beim deutschen Fußballmeister vorzeitig um ein weiteres Jahr. Am Laufzeitende des neuen Kontrakts am 30. Juni 2024 wäre Neuer 38 Jahre alt, zuletzt hatte schon Thomas Müller bis 2024 verlängert.

"Manuel Neuer ist der beste Torwart der Welt und setzt seit Jahren international Maßstäbe. Es ist eine enorme Leistung, über so einen langen Zeitraum so konstant Weltklasse abzurufen. Wir sind sehr glücklich, seinen Vertrag verlängert zu haben", sagte Vorstandschef Oliver Kahn. Damit steht der 2014er Weltmeister mindestens bis zur Heim-EM 2024 im Münchner Tor. "Wir wollen unseren Meisterrekord ausbauen und im DFB-Pokal sowie in der Champions League ganz oben angreifen", hat sich Neuer vorgenommen. (APA; 23.5.2022)