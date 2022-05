Ralf Rangnick hat gesprochen.

Foto: APA/AFP/JUSTIN TALLIS

Wien – Österreichs Fußball-Nationalteam wird die ersten Auftritte unter Neo-Teamchef Ralf Rangnick in der Uefa-Nations-League in Kroatien (3. Juni) sowie gegen Dänemark (6. Juni) und Frankreich (10. Juni) aller Voraussicht nach ohne Aleksandar Dragovic absolvieren.

Der Abwehrspieler wurde vom Franco-Foda-Nachfolger nur auf Abruf nominiert. Das trifft auch auf Salzburg-Verteidiger Andreas Ulmer zu. Im 25-Mann-Kader fehlen auch die verletzten Martin Hinteregger und Florian Grillitsch.

Im Tor ist Martin Fraisl, der beim deutschen Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 keinen neuen Vertrag erhielt, neu dabei, er erhielt den Vorzug gegenüber Watford-Reservist Daniel Bachmann. (APA; 23.5.2022)

TOR:



Martin FRAISL (FC Schalke 04/GER)

Heinz LINDNER (FC Basel/SUI)

Patrick PENTZ (FK Austria Wien)

VERTEIDIGUNG:

David ALABA (Real Madrid/ESP)

Kevin DANSO (RC Lens/FRA)

Marco FRIEDL (SV Werder Bremen/GER)

Stefan LAINER (Borussia Mönchengladbach/GER)

Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER)

Stefan POSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER)

Gernot TRAUNER (Feyenoord Rotterdam/NED)

Christopher TRIMMEL (1. FC Union Berlin/GER)

Maximilian WÖBER (FC Red Bull Salzburg)

MITTELFELD:

Christoph BAUMGARTNER (TSG 1899 Hoffenheim/GER)

Konrad LAIMER (RB Leipzig/GER)

Valentino LAZARO (Benfica Lissabon/POR)

Dejan LJUBICIC (1. FC Köln/GER)

Marcel SABITZER (FC Bayern München/GER)

Xaver SCHLAGER (VfL Wolfsburg/GER)

Nicolas SEIWALD (FC Red Bull Salzburg)

Hannes WOLF (Swansea City/WAL)

STURM:

Marko ARNAUTOVIC (FC Bologna/ITA)

Michael GREGORITSCH (FC Augsburg/GER)

Sasa KALAJDZIC (VfB Stuttgart/GER)

Andreas WEIMANN (Bristol City/ENG)

Karim ONISIWO (1. FSV Mainz 05/GER)

Auf Abruf:

Daniel BACHMANN (FC Watford/ENG)

Pavao PERVAN (VfL Wolfsburg/GER)

Alexander SCHLAGER (LASK)

Aleksandar DRAGOVIC (Roter Stern Belgrad/SRB)

Andreas ULMER (FC Red Bull Salzburg)

Julian BAUMGARTLINGER (Bayer 04 Leverkusen/GER)

Stefan ILSANKER (Eintracht Frankfurt/GER)

Florian KAINZ (1. FC Köln/GER)

Louis SCHAUB (1. FC Köln/GER)

Romano SCHMID (SV Werder Bremen/GER)

Alessandro SCHÖPF (Arminia Bielefeld/GER)

Patrick WIMMER (Arminia Bielefeld/GER)

Junior ADAMU (FC Red Bull Salzburg)

Marco GRÜLL (SK Rapid)

Ercan KARA (Orlando City SC/USA)

Martin Hinteregger und Florian Grillitsch stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.

Spieltermine:

3. Juni: Kroatien vs. Österreich

6. Juni: Österreich vs. Dänemark

10. Juni: Österreich vs. Frankreich

13. Juni: Dänemark vs. Österreich