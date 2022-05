Die ehemalige österreichische Außenministerin Karin Kneissl hat ihren Rücktritt aus dem Vorstand des Unternehmens Rosneft eingereicht. Foto: imago images/SNA/Alexey Vitvitsky

Kiew/Moskau/Paris – Die frühere österreichische Außenministerin Karin Kneissl hat den Aufsichtsrat des russischen Mineralölkonzerns Rosneft verlassen. Das teilte das Unternehmen am Montag laut der Nachrichtenagentur Reuters mit. Kneissl, die heute in Frankreich lebt, schrieb auf Twitter, sie habe dem Konzern bereits im März mitgeteilt, nach dem Auslaufen ihres einjährigen Mandats nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

Über das Ende von Kneissls Tätigkeit informierte auch die russische staatliche Agentur Ria Nowosti in einem Artikel. Darin heißt es, Kneissls Abschied sei mit 20. Mai erfolgt. Der Pressedienst von Rosneft habe mitgeteilt, dass Karin Kneissl ihren Rücktritt aus dem Aufsichtsrat des Unternehmens eingereicht habe. In dem Schreiben heiße es, dass er am 20. Mai in Kraft treten wird. Das Dokument enthalte auch einen Verzicht auf die Verlängerung um eine zweite Amtszeit, heißt es in der Erklärung, die Ria Nowosti zitiert.

RTL-Interview

Kneissl hatte Anfang März in einem aufsehenerregendem Interview mit dem deutschen Fernsehsender RTL gesagt, dass viel Druck auf sie ausgeübt werde, damit sie ihren Job bei Rosneft an den Nagel hängt. Ihr Leben sei deshalb "vernichtet" und sie müsse ihr Leben als "politischer Flüchtling" fristen.

Auch Schröder ging



Am Freitag war bekannt geworden, dass der frühere deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder, ein persönlicher Freund von Russlands Präsident Wladimir Putin, seinen Posten als Aufsichtsratschef von Rosneft verlässt. Ehemalige europäische Politiker, die für russische Unternehmen tätig sind, waren zuletzt unter immer stärkeren Druck geraten, ihre Mandate aufzugeben. (red, Reuters, 23.5.2022)