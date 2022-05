Bundespräsident Van der Bellen bei seiner persönlichen Erklärung im Presseclub Concordia in der Bankgasse. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Nachdem die Katze am Wochenende nach langem Warten endlich aus dem Sack war, ist es am Montag dann recht schnell gegangen. Kurz nach 10.30 Uhr trat Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Presseclub Concordia in der Wiener Innenstadt vor die versammelte Presse, um Details zu seiner erneuten Kandidatur für das Amt bekanntzugeben.

"Die letzten Jahre waren für uns alle außergewöhnlich hart", sagte Van der Bellen. Österreich befinde sich in einer Übergangszeit, in einer Transformation. Die Ausläufer von Ibiza würden die Republik noch immer belasten. Am Montag wiederholte er seinen bereits berühmten Satz: "So sind wir nicht." Doch Ibiza war noch nicht alles, was Van der Bellen in seiner Amtszeit miterleben musste: "Dann kam die Pandemie", sagte er. Die Angst, die mit Corona ins Land gezogen sei, werde noch lange bleiben. Doch: "Wir werden sie überwinden."

Zuletzt brach der Krieg in Europa aus. "Der Preis der Freiheit wird zunächst vom ukrainischen Volk bezahlt. Aber auch wir bezahlen einen hohen Preis", sagte Van der Bellen. Die Energiekosten würden steigen, die ökonomischen Opfer, die man aufgrund der Sanktionen gegen Russland bringe, seien "unser Preis für die Demokratie".

Alexander Van der Bellen trat am Montagvormittag vor die Presse. Foto: Christian Fischer

Im Schatten all der Krisen, die Van der Bellen zur Sprache brachte, habe sich die Klimakrise weiter verschärft. Man müsse den Planeten retten – "für uns selbst und unsere Kinder", sagte Van der Bellen.

"Nobody is perfect"

Braucht dieses Amt eine weitere Periode mit Van der Bellen? "Ja." Österreich brauche nun "Erfahrung, Ruhe und Unabhängigkeit", sagte Van der Bellen. Und all das habe er. Am spannendsten fände es der Bundespräsident, "wenn es spannend wird". Er wolle auf das größere Wohl aller achten. Das habe er getan. *Und im Übrigen: Nobody is perfect."

Er sei unabhängig, brauche nichts und könne frei entscheiden. "Nach meinem besten Wissen und Gewissen", sagte Van der Bellen. Heute fühle er sich besser gerüstet und reifer für die Verantwortung "als noch vor fünf Jahren, als ich vergleichsweise ein junger Hupfer war".

Einen Wunsch hat Van der Bellen auch: "Ich wünsche mir, das Mädchen in eine Welt hineinwachsen können, in der Gleichberechtigung selbstverständlich ist", sagte er. "Dafür müssen wir alle gemeinsam etwas beitragen." Was Österreich noch brauche? "Mut."

Finanzierung über Verein

Es sei nicht die Zeit für eine "laute Politikshow". Österreich befinde sich in aufregenden Zeiten. Deshalb plädiere er für einen kurzen Wahlkampf – vier bis sechs Wochen – im Herbst. "Ich bitte Sie um Ihre Unterstützung." Finanziert werde der Wahlkampf von einem Verein, Details würden derzeit noch ausgearbeitet. Es würden bereits Spenden gesammelt: "Wir müssen etwas zusammenkratzen", sagt Van der Bellen. Unterstützung gebe es bereits von den Grünen, Van der Bellen hofft, dass ihn auch noch andere Parteien unterstützen.

SPÖ, ÖVP und Neos haben bereits angekündigt, dies ideell zu tun. Von den im Parlament vertretenen Parteien will einzig die FPÖ einen eigenen Kandidaten aufstellen. Wer das sein wird, ist aber noch offen.

Wo Van der Bellen im Wahlkampf sparen will? "Gute Frage." Jedenfalls müssten Menschen auf die Wahl hingewiesen werden – ob es weiter Plakate gibt oder nur ein Online-Wahlkampf stattfindet, ist wohl noch offen: "Welche Rolle das Plakat spielen wird, kann ich nicht sagen."

Ein Wahlergebnis, mit dem er glücklich sei? "Ich würde sagen: Mehrheit ist Mehrheit." Jede Stimme zähle, so der Bundespräsident, und jede wie jeder, die oder der ihn erneut im Amt sehen wolle, solle sich den Wahltag (der noch nicht fixiert ist) im Kalender anstreichen. (Oona Kroisleitner, Stefanie Rachbauer, 23.05.2022)