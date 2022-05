Was viele nur aus Büchern, Filmen und Serien wie "Harry Potter", "The Queen's Gambit" oder "Der Club der toten Dichter" kennen, ist für andere über mehrere Jahre hinweg die Realität: Schülerin oder Schüler eines Internats zu sein. Auch manche Lehrlinge und Jugendliche, die Auslandssemester machen, sind oft für einen bestimmten Zeitraum in Internaten untergebracht.

Welches Internat haben Sie besucht? Foto: Prostock-Studio Getty Images/iStockphoto

Was für die einen viele Vorteile mit sich bringt – schließlich spart man sich die tägliche Anfahrtszeit, ist immer unter Gleichaltrigen, kann diverse Freizeiteinrichtungen vor Ort nutzen und muss sich nicht um die Verpflegung kümmern –, ist für andere wiederum mit negativen Erinnerungen besetzt.

Vor allem zu Beginn kann das neue Leben in einem Internat herausfordernd sein und führt bei manchen zu Heimweh. Berichte über jahrelang vertuschte Missbrauchsfälle in heimischen Internaten geben zudem Aufschluss über die Strukturen und Abhängigkeiten, die in Internaten teils vorherrschten und Betroffene schwer traumatisierten. Negative Erinnerungen können aber auch geprägt vom ständigen Zusammensein mit anderen, den dadurch entstehenden, oft unangenehmen Gruppendynamiken, vom Wohnen in Mehrbettzimmern, den auferlegten Regeln und Routinen sowie teils veralteten Strukturen sein, die nicht für jede oder jeden geeignet sind, wie auch diese Userin berichtet:

"metalwoman" erinnert sich an die Freiheiten, die das Internatsleben geboten hat, aber ist sich auch der Herausforderungen für manche bewusst:

Wie haben Sie Ihre Zeit im Internat in Erinnerung?

Was hat Ihnen gefallen, was nicht? Aus welchen Gründen sind Sie ins Internat gegangen? Würden Sie Ihre Kinder in ein Internat schicken? Berichten Sie im Forum von Ihren Erfahrungen! (mawa, 25.5.2022)