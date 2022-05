Foto: MIKE BLAKE / REUTERS

Dass er eine starke Meinung hat, kann man Elon Musk wahrlich nicht absprechen. Dass er damit in der Vergangenheit immer wieder richtig gelegen ist, auch nicht. Gleichzeitig gibt es gewisse Bereiche, wo seine Trefferquote doch eher überschaubar ist – oder seine Aussagen eher von Wunschdenken bestimmt sind. Bei einem Besuch in Brasilien liefert Musk nun einen weiteren Eintrag in dieser Kategorie ab.

Vor Journalisten zeigte sich der Tesla-Chef davon überzeugt, dass die Zukunft der selbstfahrenden Autos bereits zum Greifen nahe sei. Bereits in einem Jahr würden Teslas komplett ohne jegliche menschliche Interaktion fahren können.

Reaktion

Eine Aussage, die selbst bei den Experten von Electrek für einige Verwunderung sorgt. Zwar testet Tesla solche Systeme tatsächlich seit einiger Zeit, der aktuelle Status ist aber noch weit davon entfernt, dass diese Geräte wirklich komplett ohne menschliche Aufsicht fahren könnten. Teslas Vorgehen hatte dabei auch immer wieder für Kritik gesorgt, da man hier einen Betatest im öffentlichen Verkehr durchführt – und ohne professionelle Aufpasser.

Bullshit Exposed

Vor allem aber spricht das Archiv gegen die Musk'sche Behauptung – verspricht der Teslagründer doch seit rund einem Jahrzehnt Ähnliches, ohne dass es jemals eingetroffen ist. Immer war dabei von einem Zeitrahmen von einem Jahr die Rede.

Ausblick

Gleichzeitig ist natürlich klar: Wenn Musk weiterhin Jahr für Jahr eine gleichlautende Prognose aufstellt, dann wird er früher oder später schon einmal recht haben. Wann das sein wird, das ist allerdings eine schwierige Frage. (red, 23.5.2022)