In Wien wurde der erste Fall von Affenpocken bestätigt. Die Infektionskrankheit breitet sich in Europa ungewohnt schnell aus. Wie gefährlich ist das, und wie kann man sich schützen?

In Wien ist der erste Fall von Affenpocken nachgewiesen worden. Die Krankheit, die sich mit Windpocken-ähnlichen Bläschen äußert, hat sich zuletzt auffällig schnell in Europa verbreitet. Das weckt nun Ängste, dass nach dem Abflachen von Corona schon die nächste Pandemie in den Startlöchern stehen könnte.

Wie ansteckend Affenpocken wirklich sind, wie gefährlich eine Infektion ist und wie wir uns davor schützen können, darüber spricht STANDARD-Gesundheitsredakteurin Magdalena Pötsch. (red, 23.5.2022)