Magenta baut aus. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Magenta Austria hat am Montag ein neues Rechenzentrum am Standort Graz, in das ein zweistelligen Millionen- Euro-Betrag investiert wurde, eröffnet: Auf 1.120 Quadratmetern Fläche werden 380 Serverschränke mit einer Leistung von bis zu 3,6 Megawatt betrieben. Die Infrastruktur öffne neue Möglichkeiten wie zusätzliche Kapazität bei Gigabit-Internet, 5G-Mobilfunk und HD-Fernsehen, von denen Magenta-Kunden in der Steiermark und in den südlichen Bundesgebieten profitieren sollen.

Datenleitungen

Für Geschäftskunden will man auch Rechenzentrumsflächen bereitstellen, hieß es in einer Aussendung am Montag. Beim Bau der "digitalen Hauptschlagader" wurden Grabungsarbeiten für das Verlegen von Datenleitungen durchgeführt. Damit sollen nun bis zu 2.000 neue Grazer Haushalte und Betriebe an das Glasfaserkabelnetz von Magenta Telekom angeschlossen werden. Derzeit versorge man rund 136.000 Haushalte und Betriebe in Graz und Umgebung über Glasfaser. (APA, 23.5.2022)