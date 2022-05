Bei zahlreichen Spielen wartet die Community noch auf ein Release-Datum – bei "God of War Ragnarök" zum Beispiel. Foto: Sony

Summer-Game-Fest, Xbox-and-Bethesda-Games-Showcase, Overwatch 2-Event und eine Ankündigung zu Final Fantasy sind die bereits bestätigten Termine für die nächsten Wochen. Kleinere, kurzfristig angekündigte Events von Nintendo und Sony nicht ausgeschlossen. Obwohl in diesem Jahr die wichtige Branchenmesse E3 nicht stattfindet, scheinen die Spielehersteller dennoch gut gerüstet zu sein, die Spieler für den diesjährigen Spieleherbst anzuheizen.



Daneben finden sich sogar auch noch ein paar wenige, aber dennoch spannende Neuerscheinungen, etwa Diablo Immortal, Mario Strikers: Battle League Football und die Retro-Sammlung Sonic Origins.

Hype, Hype

Am 9. Juni um 20 Uhr soll das Jahr für Jahr wachsende Summer-Game-Fest erneut ein Feuerwerk an Neuankündigungen sein. Im Vorjahr etwa wurde erstmals Elden Ring- Gameplay gezeigt – die Messlatte für 2022 liegt also hoch. Im Vorfeld hat der Veranstalter und Ex-Games-Journalist Geoff Keighley bereits anklingen lassen, dass die Quantität an Überraschungen in diesem Jahr leiden wird, weil erfolgreiche und langdienende Service-Games eine Flut an neuen Spielen erfolgreich zu verhindern wissen. Dennoch werden es sich ausgewählte Publisher nicht nehmen lassen, ihre Spiele dort vorzustellen oder zumindest Erscheinungsdaten zu präsentieren. Ja, wir blicken auf dich, God of War Ragnarök!

Das Summer-Game-Fest soll endlich neue Games verraten, die im Idealfall noch in diesem Jahr erscheinen. Foto: Geoff Keighley

Für den 12. Juni um 19 Uhr hat Microsoft mit dem Xbox-and-Bethesda-Games-Showcase ein eigenes Event angekündigt, dass man zur Feier ihrer Spiele abhalten will. Wie im Vorjahr darf man wohl zahlreiche Ankündigungen erwarten und auch ausführliches Gameplay zu weiter fortgeschrittenen Spielen. Starfield wurde ja im Vorfeld des Events bereits auf 2023 verschoben, aber vielleicht lässt Microsoft zumindest einen Blick in den aktuellen Status des Spiels zu.

Eine ganze Woche feiert sich Netflix in ihrer Geekend-Week 2022. Von 6. bis 10. Juni setzt der Streaming-Service jeden Tag einen anderen Nerd-Schwerpunkt. Beginnend mit Serien feiert man am zweiten Tag Filme, am dritten Animationsprojekte und am vierten Tag geht es ausschließlich um eine der wichtigsten Netflix-Serien: Stranger Things. Am letzten Tag, also am 10. Juni, will der US-Konzern mehr zu seinen Games-Ambitionen verraten.

Netflix

Wer sich für Overwatch interessiert, den erwartet am 16. Juni ein Event, das sich ganz um den Nachfolger drehen soll. Viel mehr ist dazu leider noch nicht bekannt – ähnlich wie für das bestätigte Final Fantasy-Event, zu dem es noch nicht einmal ein fixiertes Datum gibt. Der Online-Stream soll sich um das 25-jährige Jubiläum von Final Fantasy 7 drehen. Ob es wohl um den zweiten Teil des Remakes gehen wird? Man wird sehen.

"Diablo Immortal"

Bereits am 2. Juni erscheint mit Diablo Immortal ein Mobile-Ableger der bekannten Action-Rollenspiel-Franchise. Erst kürzlich wurde angekündigt, dass das Spiel auch für PC erscheinen wird, entwickelt wurde es aber wohl primär für Android und iOS.

Spielerisch wird das bewährte Action-Gameplay geboten. Monster metzeln, Gegenstände sammeln und neue Gebiete erkunden. Im Vorfeld zeigten sich erste Tester positiv überrascht und sprachen von keiner Pay-2-Win-Wand. Raids und andere Events sollen Spieler längerfristig bei der Stange halten und in neue Kostüme darf natürlich auch investiert werden. Wer sich den Battle-Pass gönnt, wird laufend mit Boni beschenkt, die den Heldenalltag erleichtern sollen.

Man darf gespannt sein, ob das fertige Spiel tatsächlich ein positives Beispiel für einen Mobile-Spin-off wird.

Diablo

"Mario Strikers: Battle League Football"

Mario kommt nach vielen Jahren auf den grünen Rasen zurück. Bis zu acht Spieler werden sich auf der Switch in dem Fußballspiel miteinander messen können. Bekannte Gesichter wie Bowser, Luigi oder Toad treten in Fünf-gegen-fünf-Matches an und versuchen – wie für den Sport üblich – die meisten Tore zu schießen. Spezialattacken, unterschiedliche Spielfelder und der typische Mario-Humor sollen auch Fußballverweigern ein Lächeln auf den Mund zaubern.

Klingt noch immer langweilig? Wie wäre es mit elektrischen Zäunen, ungeahndeten Fouls und Waffen wie Bananenschalen? Chaos ist in jedem Fall vorprogrammiert. Die Vorzeichen stehen in jedem Fall gut, dass man in die großen Fußstapfen des Vorgängers aus dem Jahr 2005 stapfen wird können.

Nintendo DE

Rest vom Fest

Es ist tatsächlich ein ruhiger Monat, so knapp vor dem Sommer. Mit Sonic Origins erscheint immerhin am 23. Juni eine Sammlung alter Sonic-Teile für alle gängigen Plattformen. Das fordernde Jump ’n’ Run Cuphead bekommt am 30. Juni ein Inhalts-Update mit dem Namen The Delicious Last Course, und am 28. Juni erscheint das sehr schicke Figthing-Game DNF Duel für Playstation und PC. (aam, 23.5.2022)