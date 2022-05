Sie zählt bei einigen zu den wichtigsten Ereignissen des Lebens oder zumindest der Beziehung: die Hochzeit. Oft ist die Eheschließung mit unzähligen Vorbereitungen und enormer Organisationsarbeit verbunden, die Monate in Anspruch nehmen können. Und gerade aus diesem Grund liegen die Erwartungen, dass der Tag perfekt verläuft und allen Vorstellungen entspricht, meist sehr hoch.

Auf der eigenen Hochzeit die Flucht ergreifen und mit jemand anderem durchbrennen – passiert das nur im Film? ("Die Reifeprüfung", 1967) Foto: Die Reifeprüfung (1967) von Mike Nichols

Doch wie es manchmal so kommt, passieren auch an ebendiesen noch so gut durchgeplanten Tagen Hoppalas und Peinlichkeiten. Ob das auf der eigenen Hochzeit ist oder auf Feierlichkeiten, bei denen man zu Gast ist – diese Momente bleiben meist lange in Erinnerung. Das kann bereits bei der Anfahrt passieren:

Aber auch Reden und Ansprachen können zu unangenehmen Momenten für Brautpaar oder Gäste führen:

Und dann gibt es jene Momente, die beinahe schicksalhaft anmuten:

Was haben Sie erlebt?

Welche Hochzeits-Hoppalas können Sie nicht vergessen? Ist das auf Ihrer eigenen oder einer anderen Hochzeit passiert? Berichten Sie im Forum von Ihren besten peinlichen Geschichten! (mawa, 27.5.2022)