In El Salvador kann man Pizzen heute mit Bitcoin zahlen. Foto: JOSE CABEZAS

690 Millionen Dollar wären 10.000 Bitcoin noch vor ein paar Monaten in etwa wert gewesen. Aber auch nach dem Crash – im Mai 2022 reden wir von etwa 280 Millionen Dollar – wird sich Laszlo Hanyecz zumindest ein wenig ärgern, dass er bei seiner Pizza-Bestellung vor zwölf Jahren kein Bargeld eingesteckt hatte. Stattdessen zahlte er seine Essensbestellung mit Bitcoin.

Kein Bargeld

"Ich zahle 10.000 Bitcoin für ein paar Pizzen. Vielleicht zwei große, dass ich am nächsten Tag noch etwas übrighabe. Wenn jemand interessiert ist, lasst es mich wissen, und wir können einen Deal aushandeln. Danke!"

Mit diesen Worten fragte der US-amerikanische Programmierer Hanyecz vor zwölf Jahren in einem Bitcoin-Forum, ob er für Bitcoin tatsächlich einen realen Gegenwert erhalten könne. Was dem Krypto-Pionier damals noch nicht bewusst war: Es war das erste Mal, dass jemand Bitcoin in dieser Form als Zahlungsmittel einsetzte. Die Krypto-Community nennt den Tag deshalb liebevoll Bitcoin Pizza Day, da die Geschichte natürlich schnell Kreise zog und seit Jahren immer wieder erzählt wird.

Drei Tage musste Hanyecz übrigens auf eine Antwort in dem Forum warten, bis sich jemand erbarmte und das Geschäft akzeptierte. Dieser jemand war der Student Jeremy Sturdivant, dessen Name aber nicht in dieser Form in die Krypto-Geschichte eingegangen ist. Hanyecz hingegen erzählte die verrückte Pizza-Geschichte in unzähligen Interviews. Dabei wurde der Programmierer regelmäßig gefragt, ob er den Deal heute bereue, und gab stets die Antwort: "Nein. Bitcoin war ein interessantes System, aber niemand benutzte es. Und wenn es niemand benutzt, ist es egal, wie viel Bitcoin ich besitze."

Gegenwart

Auch zwölf Jahre nach diesem Deal kann man weltweit kaum eine Pizza mit Krypto-Währung bezahlen. Einzig ausgewählte Länder wagen Vorstöße in diese Richtung, also beispielsweise Bitcoin als Staatswährung zu nutzen. El Salvador ist hier dank eines sehr Krypto-affinen Staatsoberhauptes ein laufender Versuchsballon. Hier kann man bereits mit Bitcoin fast alle im Land verkauften Güter erstehen – auch Pizzen. (red, 23.5.2022)