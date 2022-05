In dieser Galerie: 1 Bild und ein weiterer Inhalt Mission erfüllt: Ludovic Magnin verlässt Altach. Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Altach – Fußball-Bundesligist SCR Altach muss sich einen neuen Trainer suchen. Chefcoach Ludovic Magnin, der die Vorarlberger in einem dramatischen Saisonfinale vor dem Abstieg gerettet hat, wechselt auf eigenen Wunsch zum FC Lausanne in die zweite Schweizer Liga. Das teilte Altach am Montag mit. Der 43-Jährige machte demnach von einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag Gebrauch, um das Angebot seines aus der Super League abgestiegenen Heimatclubs anzunehmen.

Ablöse fällig

Lausanne zahlt an den SCR eine vertraglich vereinbarte Ablösesumme, über die allerdings Stillschweigen vereinbart wurde. Magnin war erst Anfang des Jahres nach Altach gekommen und mit der scheinbaren "Mission Impossible" Klassenerhalt beauftragt worden. Diese gelang am vergangenen Freitag mit einem 2:1-Heimsieg gegen die WSG Tirol, weil zeitgleich die Admira beim LASK mit 1:3 verlor und abstieg. Admira-Trainer Andreas Herzog wurde am Montag von seinen Aufgaben entbunden. (APA; 23.5.2022)