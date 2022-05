Die Feuerwehr war fünf Minuten nach dem Ausbruch des Feuers vor Ort. Foto: Youtube/Sons of Vancouver Distillery

Am Freitag fing ein fast neues Tesla Model Y an einer Kreuzung in North Vancouver plötzlich zu rauchen an. Der Besitzer, Jamil Jutha, hatte das Auto erst vor acht Monaten gekauft. Die Fehlermeldung, die das Auto an besagtem Ort ausspielte, führte laut seinen Aussagen zu einer Abschaltung des Gefährts. Da im Fahrerbereich plötzlich Rauch aufstieg, trat er die Scheibe ein und flüchtete aus dem Wagen.

Fenster eingetreten

"Er hat sich ausgeschaltet. Die Türen haben nicht mehr funktioniert, und die Fenster haben sich nicht nach unten fahren lassen. Also habe ich sie eingetreten", wird Jutha bei "electrek" zitiert. Tatsächlich wissen viele Besitzer eines Teslas nicht, dass man die Türen auch manuell öffnen kann, was natürlich möglich ist.

Sons of Vancouver Distillery

In einem Video sieht man, wie der Tesla langsam Feuer fängt und dann von der Feuerwehr gelöscht wird. Der Eindruck, E-Autos würden öfter Feuer fangen, wurde von mehreren Seiten bereits widerlegt. Ob in diesem Fall die Batterie an dem Unglück schuld war, ist noch ungeklärt. Laut Medienberichten wird der Unfall noch untersucht. (red, 23.5.2022)