Ein Haustier zu besitzen erfordert jede Menge Zuwendung, Pflege und Organisation – das betrifft den Alltag, aber auch die Urlaubszeit. Je nachdem, welches Tier man hat, unterscheidet sich auch die Planung der Reise und das Vorgehen. So können beispielsweise Hunde oft auf Urlaub mitgenommen werden – vorab muss allerdings geklärt werden, in welchen Unterkünften diese erlaubt sind. Auch die Anreise sollte gut überdacht werden, und natürlich sollte man nicht auf die individuellen Bedürfnisse der tierischen Mitbewohner vergessen. Denn nicht jeder Hund fährt gern mit dem Auto mit, andere hingegen haben damit oder mit Zugfahrten kein Problem.

Welchen Urlaub haben Sie mit Ihrem Tier heuer geplant?

Schwieriger wird es schon bei Fernreisen mit dem Flugzeug. Obwohl es die Möglichkeit gibt, mit Tieren zu fliegen, bedeutet das oft einen enormen Stress für sie. Viele Tiere sind außerdem sehr an ihre Umgebung gebunden und eher unflexibel, was Reisen betrifft. In dem Fall empfiehlt es sich, jemanden zu finden, der sich in der Zeit der Reise um sie kümmern kann. Ob das Nachbarn, Bekannte oder Familienmitglieder sind – abhängig vom Tier sollte sich in regelmäßigen Abständen oder sogar täglich jemand um dieses kümmern oder es bei sich aufnehmen. Fällt diese Möglichkeit weg, gibt es mancherorts Einrichtungen oder "Hotels", die sich während der Urlaubszeit den Tieren annehmen. Aber auch hier ist auf die Bedürfnisse zu achten, wie "Trilliand" berichtet:

Wie gehen Sie bei Reisen vor?

Nehmen Sie Ihr Tier mit auf Urlaub? Verzichten Sie aufgrund Ihres Tieres auf bestimmte Reisen? Oder haben Sie jemanden, der sich verlässlich um dieses kümmert? Was sollte man unbedingt beachten, wenn man das Tier mit auf Urlaub nimmt? Berichten Sie im Forum von Ihren Tipps und Erfahrungen! (mawa, 27.5.2022)