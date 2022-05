Lea Drinda spielt Charlie auf der Suche nach der eigenen Identität. ZDF neo zeigt ihren Kampf in sechs Folgen – "Becoming Charlie", 21.45 Uhr. Foto: ZDF, Tatiana Vdovenko

20.15 UKRAINE-KRIEG

Ukraine – Kampf gegen Moskaus Diktat Die Dokumentation geht der ukrainischen Identität auf den Grund – einer Identität im Aufbau, die landesweit umso stärker wird, je weiter die russischen Panzer vorrücken. Um 21.05 Uhr folgt Ukraine-Polen: Die Grenze der Solidarität, um 22.10 Selenskyj – Ein Präsident im Krieg und um 22.50 rundet eine Gesprächsrunde den Themenabend ab. Bis 23.10, Arte

20.15 MINISERIE

Becoming Charlie (1–6/6) Weder Frau noch Mann, was dann? Lea Dindra fühlt sich als Charlie keinem Geschlecht zugehörig und kämpft mit sich und ihrer Umwelt gegen Rollenbilder und Schubladendenken. Mehr zur Serie finden Sie hier! Bis 21.45, ZDF neo

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Tanganjikasee – Das blaue Herz Afrikas Der Tanganjikasee im Herzen Afrikas vereint zwei gleichermaßen magische Welten: geschützte Wildnis an den Küsten mit Schimpansen, Elefanten und Antilopen und eine faszinierende Unterwasserwelt. Bis 21.05, ORF 2

20.15 KOMÖDIE

Wir sind die Millers (We’re the Millers, USA 2013, Rawson Marshall Thurber) David (Jason Sudeikis), ein kleiner Drogenschmuggler, wird zu einem Kurierdienst über die Grenze genötigt. Seine einzige Chance sieht er darin, sich mit den nächstbesten Mitmenschen als Touristenfamilie auszugeben. Folglich engagiert er seine Nachbarin, die Stripperin Rose (Jennifer Aniston), das jugendliche Unschuldslamm Kenny (Will Poulter) und die Herumtreiberin Casey (Emma Roberts): In einem riesigen Campingwagen machen sie sich auf die Fahrt. Bis 22.35, Kabel eins

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: Rezepte gegen Teuerung. Live-Gast im Studio ist SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner / Kärntner Flughafen-Krimi / Luxusgut Wohnen / Steiniger Weg zur Klimaneutralität. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Die Gäste bei Stermann und Grissemann sind Geiger David Garrett und die Schriftstellerin und Moderatorin Ronja von Rönne. Bis 23.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Ukraine – Kirchenstreit und Bruderkrieg Die russisch-orthodoxe Kirche sieht ihre Wiege in der Gründung der Kiewer Rus im Jahr 988, was ihren kirchlichen Machtanspruch mitbegründet. Um 23.15 folgt Der Mann, der die Welt rettete über den früheren Oberst der sowjetischen Armee, Stanislaw Petrow, der 1983 eine nukleare Katastrophe verhinderte. Bis 1.05, ORF2

23.55 WARMHERZIGES DRAMA

Menashe (USA 2017, Joshua Z. Weinstein) Seit dem Tod seiner Frau kämpft Menashe (Menashe Lustig) darum, dass er seinen Sohn Rieven zu sich nehmen und für ihn sorgen darf. Doch in der orthodoxen jüdischen Gemeinde der Chassidim im Südwesten Brooklyns gibt es einen alleinerziehenden Vater nach strenger Auslegung der Thora nicht. Auf Jiddisch mit Untertiteln. Bis 1.10, SRF 1