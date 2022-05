"Eat'em up! Eat'em up!" Foto: Bandai Namco

Wer ist rund, hungrig und lebt in Labyrinthen? Richtig: Es ist natürlich "Pac-Man". 1980 erblickte die Figur aus den Frühzeiten der Games-Industrie das virtuelle Licht der Welt. Der kreisförmige Held unterhielt unzählige Besucher von Arcadehallen und Besitzer früher Heimrechner mit der Jagd nach essbaren Punkten, beständig auf der Flucht vor – oder Suche nach – ungemütlichen Geistern.

Dieser Tage feiert er Geburtstag, genauer gesagt den 42ten. Dass der Zahl 42 popkulturell spätestens seit "Anhalter durch die Galaxis" erhebliche Bedeutung zukommt, ist auch dem Rechteinhaber Bandai Namco nicht entgangen, und so hat man der kultigen Kugel zum Anlass eine Hymne nebst Musikvideo spendiert.

Bandai Namco Entertainment

Anime-Partyhymne



"We are Pac-Man!", nennt sich das dreiminütige Werk, das bis auf wenige Stellen in Japanisch gehalten ist. Musikalisch erinnert es an die Intros mancher Anime-Serien. Der Videoclip hingegen bietet auch Auszüge aus der unübersichtlichen Reihe an "Pac-Man"-Games, die über die Jahre für verschiedenste Plattformen erschienen sind.

Bandai Namco hat aber noch weitere Geburtstagspläne abseits des Partysongs. Am Freitag (27. Mai) bringt man ein Sammelwerk aus 14 verschiedenen "Pac-Man"-Games in Form des "Pac-Man Museum+" heraus. Fans können sich dabei in einer virtuellen Spielhalle austoben und diese auch mit Erinnerungsstücken schmücken. Bedient werden alle relevanten Plattformen: PC, Nintendo Switch, Playstation und Xbox. Zudem wird die Sammlung auch Teil des Xbox Gamepass werden.

Bandai Namco Entertainment America

Die erste offizielle Hymne für "Pac-Man" ist es übrigens nicht. Immer wieder wurden Songs zur Ehrung des zum Leben erwachten Fresskreises veröffentlicht. Zuletzt anlässlich seines 40. Geburtstags mit dem Titel "Join the Pac". (red, 24.5.22)