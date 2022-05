Die Zahl der positiven Corona-Tests an Schulen ist weiter rückläufig. Darum sollen nun mit 1. Juni die PCR-Tests an Schulen fallen, verkündete das Bildungsministerium am Dienstag

Seit Ostern gibt es nur noch einen PCR-Test pro Woche – bald soll auch das eingestellt werden. Foto: Martin Juen via imago-images

Die Gurgelgeräusche in Österreichs Schulklassen werden mit Anfang Juni verstummen: Wurde seit Ostern noch einmal pro Woche PCR-getestet, soll diese Maßnahme am 1. Juni nun endgültig fallen. Das verkündete Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) in einer Mitteilung Dienstagfrüh. Sollten in einer Klasse wieder Fälle auftreten, könnten weiterhin Antigentests durchgeführt werden, hieß es darin. Diese letzte eingestellte Maßnahme stehe jedenfalls im Einklang mit den "anderen Schritten der Bundesregierung".

"Vorbereitet" auf Herbst

Begründet wird der Wegfall mit der in den letzten Wochen immer weiter zurückgegangenen Zahl der positiven Coronatests. Ob zu Schulbeginn im Herbst wieder PCR-Tests durchgeführt werden – etwa um infektiöse Reiserückkehrer zu identifizieren – hänge von der Corona-Situation ab. "Wir sind auf den Herbst vorbereitet. Die Schulen werden für alle Szenarien gerüstet sein", sagte Polaschek.

Seit Ostern wird an den Schulen nur mehr einmal pro Woche verpflichtend PCR-getestet. Zuletzt gab es leicht rückläufige Infektionszahlen – in der Vorwoche schlugen rund 1.350 Tests an. In der kommenden Woche finden die Schul-PCR-Tests noch regulär statt, in der Woche nach Pfingsten dann nicht mehr. (Elisa Tomaselli, APA, 24.5.2022)