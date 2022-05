Das Eis, auf dem ich da tanze, mag argumentativ dünn sein. Dennoch behaupte ich, dass Ilse Dippmanns Beinarbeit in manchen Bereichen mehr Empowerment-Impact hat und hatte als etliche Kampagnen, die aus der etablierten Politik oder der vielgerühmten Zivilgesellschaft kommen – und an ihrer eigenen intellektualisierten Verkopftheit scheitern. Mit den besten und lautersten Absichten zwar – aber eben doch.

"Move your ass – and your head will follow" darf man, schon gar nicht als Mann, einer Frau natürlich nicht zurufen. Aber im Grund tut Ilse Dippmann seit 35 Jahren genau das. Sie formuliert es halt salonfähiger: "We Run To Move".