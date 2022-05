Instagram als Reiseführer? Wieso nicht. Das dachten sich auch die Kolleginnen und Kollegen von The Thinking Traveler und haben sich angesehen, welche Strände in Europa besonders oft auf der Fotoplattform Instagram vertreten sind.

1. Strand von Étretat – Normandie, Frankreich

Étretat ist ein außergewöhnlicher weißer Kieselstrand, der für seine drei Bögen und die angrenzenden Klippen bekannt ist, die wie nirgendwo sonst auf der Welt über smaragdgrünem Wasser thronen.

Anzahl der Posts auf Instagram: 418.965

Hashtag: #etretat





2. Durdle Door Beach – Dorset, Großbritannien

Der Durdle Door Beach bietet Social-Media-taugliche Ausblicke auf verschlungene Kalksteinklippen und einen historischen Bogen, dessen Ursprünge mehr als 10.000 Jahre zurückreichen.

Anzahl der Posts auf Instagram: 273.141

Hashtag: #durdledoor





3. La Pelosa Strand – Sardinien, Italien

Wenn man Italien am Meer erkundet, bieten sich viele Gelegenheiten, außergewöhnliche Fotos zu machen. Der weiße Sand und die ruhige Küste von La Pelosa sind es wert, in die Liste der fotogenen Urlaubsziele aufgenommen zu werden.

Anzahl der Posts auf Instagram: 110.286

Hashtag: #lapelosa





4. Torre Lapillo – Apulien, Italien

Torre Lapillo ist bei jungen Familien und Ruheständlern gleichermaßen beliebt und bietet einige der schönsten Sandstrände und majestätischen Aussichten, die man in Europa finden kann.

Anzahl der Posts auf Instagram: 95.804

Hashtag: #torrelapillo





5. Navagio Beach (Schiffswrackstrand) – Zakynthos, Griechenland

Nur über das Wasser ist dieser Schiffsfriedhof auf Zakynthos zu erreichen, der zu den meistfotografierten Motiven Griechenlands zählt.

Anzahl der Posts auf Instagram: 81.588

Hashtag: #navagiobeach





6. Cala Luna – Sardinien, Italien

Cala Luna ist vielleicht einer der kleineren Strände auf der Liste, aber er bietet eine schöne Unterwasserwelt und interessante Höhlen.

Anzahl der Posts auf Instagram: 76.017

Hashtag: #calaluna





7. Punta Prosciutto – Salento, Italien

Die Spiaggia di Punta Prosciutto befindet sich im Nordwesten der Provinz Lecce, auf der Halbinsel Salento. Der Strand zeichnet sich durch bis zu acht Meter hohe Dünen, weißen Sand und kristallklares, seichtes Wasser aus.



Anzahl der Posts auf Instagram: 74.425

Hashtag: #puntaprosciutto





8. Strand La Concha – San Sebastián, Spanien

Mit einer Länge von 1.350 Metern ist dieser halbmondförmige Stadtstrand von San Sebastián in der Bucht La Concha mit feinem und goldenem Sand bedeckt.



Anzahl der Posts auf Instagram: 73.860

Hashtag: #playadelaconcha





9. Playa de Muro – Mallorca, Spanien

Playa de Muro, ein weitläufiger Strand in unmittelbarer Nähe des Flughafens Palma de Mallorca, gilt als Strandparadies mit karibischem Flair. Das liegt wohl am kristallklaren Wasser und dem "Puderzuckersand".

Anzahl der Posts auf Instagram: 72.511

Hashtag: #playademuro





10. Porto Katsiki Beach – Lefkada, Griechenland

Porto Katsiki, am Südzipfel von Lefkada, kommt regelmäßig in den Listen der schönsten Strände des Mittelmeers vor. Er schmiegt sich an steile Klippen und ist landseitig nur über eine Stiege zur erreichen.



Anzahl der Posts auf Instagram: 56.129

Hashtag: #portokatsiki





11. Kynance Cove – Cornwall, Großbritannien

Kynance Cove, nur drei Kilometer nördlich von Lizard Point, zieht dank seiner rauen Gewässer einige der abenteuerlichsten Surfer aus der ganzen Welt an.

Anzahl der Posts auf Instagram: 55,015

Hashtag: #kynancecove





12. Myrtos Beach – Kefalonia, Griechenland

Der Strand von Myrtos auf Kefalonia bietet mit seinem windigen Ufer, den weißen Felsen und dem aquamarinblauen Wasser nahezu ein perfektes Fotomotiv.

Anzahl der Posts auf Instagram: 52.982

Hashtag: #myrtosbeach





13. Cala Goloritzé – Sardinien, Italien

Cala Goloritzé ist ein beliebter Strand auf Sardinien, der vor über 60 Jahren durch einen natürlichen Erdrutsch entstand und nur mit dem Boot erreichbar ist.

Anzahl der Posts auf Instagram: 48.576

Hashtag: #calagoloritze





14. Playa de Alcúdia – Mallorca, Spanien

Dieser beliebte Touristenstrand liegt in der Nähe einer der historischsten Altstädte Mallorcas, die nach Sonnenuntergang ein lebhaftes Nachtleben bietet. Wie auch der Strand Playa de Muro ist der atemberaubende Mal Pas zu empfehlen, von dem aus man auch Alcudia und die Serra de Tramuntana leicht erreichen kann.

Anzahl der Posts auf Instagram: 45.190

Hashtag: #alcudiabeach





15. Strand Torre Guaceto – Brindisi, Italien

Der einzige Strand auf dieser Liste, der in einem Naturschutzgebiet liegt, ist der ruhige und abgelegene Torre Guaceto, den man leicht mit dem Fahrrad oder zu Fuß erreichen kann. (red, 15.5.2022)

Anzahl der Posts auf Instagram: 43.871

Hashtag: #torreguaceto

