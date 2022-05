Wo muss man nicht tief in die Tasche greifen, um sich die Erfrischung zu gönnen, und an welchen Orten sollte man lieber auf ein anderes Lieblingsgetränk umsteigen? Travelcircus wollte es wissen und hat 57 europäische Städte auf ihre Aperol-Preise hin untersucht.

Gehört seit einigen Jahren zum Sommer dazu: der Cocktail Aperol Spritz. Erfunden wurde er in Italien. Foto: APA/AFP/ANDREAS SOLARO

Sowohl in Mailand als auch in Venedig wurde dem Trendgetränk eine Bar gewidmet, in der man den Drink zusammen mit kleinen Snacks genießen kann. In größeren italienischen Städten ist außerdem der Aperol to go sehr beliebt. In Neapel zum Beispiel bekommt man Aperol Spritz zum Mitnehmen an kleinen Ständen für nur einen Euro.

Österreich ist gut dabei

Besonders günstig kann man Aperol Spritz in der Slowakei (durchschnittlich 4,79 Euro), in Slowenien (durchschnittlich 4,60 Euro) und in Österreich (durchschnittlich 5,39 Euro) trinken. In Finnland (durchschnittlich 9,57 Euro), Luxemburg (durchschnittlich 9,36 Euro) und in der Republik Irland (durchschnittlich 9,16) sollte man es sich bei den höheren Preisen mit dem Aperol lieber zweimal überlegen.

In der slowakischen Stadt Košice bezahlt man in einer Gaststätte genau das, was man bekommt: 490 ml Aperol gibt es hier nämlich für nur 4,90 Euro. In Lissabon, Mailand und Dublin kann es dagegen schon mal passieren, dass ein Aperol Spritz zwölf Euro kostet.

Welche Städte konnten sich dank ihrer Aperol-Preise einen Platz in der Top 14 sichern? Und was haben die Städte neben dem spritzigen Trendgetränk noch Sehenswertes zu bieten?

Platz 14: Madrid (Spanien), San Giljan (Malta), Rom (Italien)

Mit einem durchschnittlichen Preis von 6,33 Euro für einen Aperol Spritz landen die drei Städte Madrid, San Giljan und Rom auf Platz 14. Im Herzen Spaniens gelegen, kann man in der Hauptstadt Madrid sein Lieblingsgetränk besonders gut auf der Plaza Mayor, dem belebtesten Platz der Stadt, genießen. Weitere entspannte Plätzchen für ein Aperol-Date sind außerdem der Retiro-Park sowie der Palacio Real de Madrid.

Direkt am Meer gelegen, liefert die Stadt San Giljan auf Malta Panoramaaussichten, die für ein Bild mit dem spritzig orangen Aperol perfekt sind. Für ihren Stadtteil Paceville bekannt, lockt die Stadt mit ihren über 350 Beisln, Bars und Clubs vor allem partywütige Menschen an.

In Italien geboren, darf Rom beim Aperol-Index auf keinen Fall fehlen. Denn was gibt es Schöneres, als bei Pizza und Pasta das kühlende Getränk zu schlürfen und dabei die Aussicht auf die historischen Gebäude der Stadt zu genießen?

Platz 12: Nikosia (Zypern), Patras (Griechenland)

Griechenlands Hafenstadt Patras und Zyperns Hauptstadt Nikosia sichern sich mit einem durchschnittlichen Aperol-Preis von sechs Euro den 12. Platz. In Nikosia genießt man sein Getränk in der Altstadt. Wer sich für die Geschichte Zyperns interessiert, schaut außerdem noch im Zypern-Museum vorbei.

Sich mit einem Getränk erfrischen und den Blick vom Wasser über Berge schweifen lassen: Das kann man in der Stadt Patras machen. Man hat den Golf von Patras auf einer Seite und das Panachaiko-Gebirge auf der anderen. Sehenswert ist auch die Burg Patras, die Agios-Andreas-Kirche sowie das römische Odeon und Amphitheater.

Platz 11: Wien (Österreich)

5,73 Euro kostet das Trendgetränk in Wien durchschnittlich, hat Travelbook ausgerechnet. Genießen könne man dieses besonders gut "an der wunderschönen Donau, die sich durch die Stadt schlängelt, oder in dem als Unesco-Weltkulturerbe ausgezeichneten historischen Zentrum von Wien", heißt es.

Platz 10: Linz (Österreich)

5,70 Euro zahlt man hier durchschnittlich für den Cocktail, was Linz nur ganz knapp vor Wien auf den 10. Platz befördert. Für eine Sightseeingtour biete sich die Pöstlingbergbahn, der Mariendom, der Hauptplatz oder das Schlossmuseum an, heißt es bei Travelcircus.

Platz 9: Barcelona (Spanien)

Den Aperol Spritz bekommt man hier für durchschnittlich 5,67 Euro. Auf dem Tourprogramm stehen die üblichen Verdächtigen: die Sagrada-Família-Kathedrale, das gotische Viertel Barri Gòtic ... Den Abend könne man dann bei einer Lichtershow am Font Màgica, dem magischen Brunnen von Barcelona, ausklingen lassen, empfiehlt Travelcircus.

Platz 8: Bratislava (Slowakei)

Bratislava punkte mit einem durchschnittlichen Aperol-Preis von 5,63 Euro. Punkten kann die Stadt aber auch mit einer Burg, die das Wahrzeichen der Stadt ist, der Altstadt, der Thebener Pforte sowie den Thebener-Karpaten, Devínske Karpaty, zu deren Füßen Bratislava liegt.

Platz 7: Ljubljana (Slowenien)

Die Hauptstadt Sloweniens sichert sich mit einem durchschnittlichen Preis von 5,30 Euro den 7. Platz. Das kulturelle, politische und wirtschaftliche Zentrum des Landes punktet mit seiner denkmalgeschützten Altstadt, der Architektur von Jože Plečnik sowie Sehenswürdigkeiten wie der Stadtburg, dem Dom St. Nikolaus, dem Prešeren-Platz sowie dem grünen Tivoli-Park.



Platz 6: Košice (Slowakei)

Die 2013 als Kulturhauptstadt Europas ernannte Stadt Košice landet auf Platz sechs. Der Aperol Spritz kostet hier durchschnittlich 5,03 Euro. Einige "Must-Sees" in der Stadt sind der gotische Dom der Heiligen Elisabeth, die Immaculata-Säule und der am Hauptplatz gelegene singende Brunnen, der zu jeder vollen Stunde eine mehrminütige musikalische Aufführung zum Besten gibt.

Platz 5: Braga (Portugal)

Ganz knapp vor Košice sichert sich die Stadt Braga den 5. Platz. Im Norden Portugals gelegen, zahlt man hier durchschnittlich fünf Euro für einen Aperol Spritz. Dieser lässt sich besonders gut am Hauptplatz, dem Praca da Republica, mit Blick auf den Brunnen genießen.

Neben der Basilika "unserer lieben Frauen" und dem zweitgrößten Marienheiligtum Portugals, dem Santuário do Sameiro, ist der römische Götzenbrunnen Fonte do Ídolo ein Highlight der Stadt. In der Römerzeit wurden hier die Abbilder zweier Götter in eine Felswand geschlagen und der Brunnen über einer Quelle errichtet.

Platz 4: Graz (Österreich)

Mit einem durchschnittlichen Aperol-Preis von 4,73 Euro hat sich Graz den 4. Platz verdient. Die Stadt punktet mit ihren Unesco-Weltkulturerben Altstadt und Schloss Eggenberg. Schloßberg, Uhrturm und das Landeszeughaus werden Reisenden von Travelcircus als weitere Sightseeing-Stationen ans Herz gelegt.

Platz 3: Maribor (Slowenien)

Maribor kann sich die Bronzemedaille sichern. Die im Jahr 2000 zur Alpenstadt des Jahres gekürte Stadt hält Sehenswürdigkeiten wie den Pyramidenhügel oder das Regionalmuseum bereit. Nur etwa 60 Kilometer von Platz vier entfernt, zahlt man hier durchschnittlich 4,50 Euro für einen Aperol Spritz, 0,23 Euro weniger als in Graz.

Platz 2: Kranj (Slowenien)

Eine mittelalterliche Altstadt, die zwei Flüsse Sava und Kokra, ein durch den Fluss entstandener Canyon und ein durchschnittlicher Aperol-Preis von vier Euro: Kranj holt sich damit die Silbermedaille.

Platz 1: Prešov (Slowakei)

Den 1. Platz kann sich die slowakische Stadt Prešov sichern. Aufgrund ihrer gut erhaltenen Altstadt und der Architektur wird sie auch als "Athen an der Torysa" genannt. Highlights seien die spätgotische St.-Nikolaus-Kirche, die Opal-Minen, die orthodoxe Synagoge mit dem Museum Prešov sowie der Nationalpark Poloniny, liest man bei Travelcircus. Einen Aperol Spritz genießt man hier für nur durchschnittlich 3,70 Euro. (red, 25.5.2022)