Innsbruck bekommt erste Starbucks-Filiale

Die Nachfrage nach Frappucchino und Venti-Latte ist in Tirol anscheinend groß, am 27. Mai eröffnet deswegen die erste Filiale der amerikanischen Kaffeekette. Für den Standort hat man die Herzog-Friedrich-Straße in der Innsbrucker Altstadt ausgewählt. Seit 2001 ist Starbucks in Österreich vertreten, neben Cafés in Wien gibt es sonst nur in Salzburg weitere Filialen. Innsbruck ist nun der dritte Standort.

Kaffee mit falsch geschriebenen Namen gibt es ab Freitag auch im Westen Österreichs. Foto: imago stock&people

Bagel-Pop-up in der Neubaugasse



Am Mittwoch eröffnete Brotkost, bekannt durch ihre Instagram-freundlichen Brunchboxen, ein Bagel-Pop-up. "B.Bagels" nennt sich das, gefüllt werden die runden Brötchen salzig oder süß mit Baba Ganoush, Lachs und Avocado, aber auch mit klassischem Frischkäse oder fancy Trüffel-Ei. Drinks werden in der Neubaugasse im 7. Bezirk auch angeboten. Offen hat man Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, samstags kann man zwischen 9 und 16 Uhr Bagels to go abholen oder sich in den Schanigarten setzen.

Frühlingsgenusswoche geht in die nächste Runde

Vom 30. Mai bis zum 5. Juni kann man sich in Wien durch die Küchen der Welt probieren. Fast 50 Restaurants bieten Menüs zum Fixpreis an, darunter finden sich das Restaurant Hansen, Pichlmaiers zum Herkner oder das Bolena. Tische kann man online reservieren.

Praterwirt eröffnet – im Probebetrieb

Das Team des Dogenhofs hat nur paar Hausnummern weiter in der Praterstraße 45 den Praterwirt aufgemacht, zumindest im Probebetrieb. Heißt, die Öffnungszeiten sind noch eingeschränkt, Montag bis Freitag von 11.30 bis 22 Uhr darf man sich verköstigen lassen, Imbiss und Fleischerei sind auch offen. Dort soll es hausgemachten Leberkäse geben und sollen Hauswürste hergestellt werden, die Fleischerei Hans Schmölz und Hödl-Fleisch aus Wien-Liesing sind ebenso Kooperationspartner wie XO Beef. Angeboten wird im konzeptionierten "Biergasthof mit eigener Fleischerei" laut Inhabern das "beste Fassbier, das man kriegen kann". Mit der Eröffnung am 4. Juni sollen drinnen 140 Gästen Platz finden, im Gastgarten 75.

Veganista: Neue Zweigstelle am Flughafen

Am neugestalteten Terminal 2 des Flughafens Wiens haben die Eismacherinnen von Veganista einen weiteren Platz gefunden: Im neuen Shop kombinieren die Gründerinnen Eisdiele mit dem ebenso zum Unternehmen gehörenden Take-away-Lokal The Lala. Neben Eis, Smoothies und Bowls – alles vegan – bietet man am Airport exklusive Sandwiches an, die zum Beispiel mit veganem Frischkäse oder Feta-Tofu gefüllt sind.

Ganz viel Veganes gibt es ab sofort am Flughafen Wien. Foto: Flughafen Wien

Felzl eröffnete neue Filiale im 9. Bezirk

An der Ecke Währinger Straße / Nussdorfer Straße hat die Bäckerei Felzl ihre mittlerweile sechste Filiale in Wien aufgemacht. Wie bisher setzt man auf Brotklassiker und Handsemmeln, ausgefallene Gebäckvariationen und natürlich Mehlspeisen à la Nusskipferl. (rec, 26.5.2022)

