Laut Ministerium dürfen Gesundheitsbehörden Kontaktpersonen erst dann absondern, wenn diese Symptome aufweisen. Bislang gibt es in Österreich keinen weiteren Verdachtsfall

Das Gesundheitsministerium sieht weiterhin keinen Grund zur Besorgnis – eine Entwicklung hin zu einem breiten Infektionsgeschehen scheine äußerst unwahrscheinlich. Foto: IMAGO/Christian Ohde

Nach dem ersten bestätigten Affenpockenfall in Österreich hat das Gesundheitsministerium am Dienstag Leitlinien für die Gesundheitsbehörden veröffentlicht. Diese beinhalten neben der Falldefinition auch das Contact-Tracing bei Kontaktpersonen. "Hochrisikokontakte" dürfen demnach nur dann abgesondert werden, wenn diese Symptome aufweisen. Wo die Absonderung stattfindet, soll je nach Gesundheitszustand und in Absprache mit dem behandelnden Arzt oder Ärztin entschieden werden.

Weil bislang eine Meldepflicht fehlte, kam es am Vortag noch zu Verwirrungen rund um die behördliche Vorgehensweise. Diese soll nun am Dienstagmittag beschlossen werden – und mit ihr die Möglichkeit, überhaupt absondern zu können.

Ein weiterer Verdachtsfall liegt laut Ministerium momentan nicht vor. Generell sei man "gut auf die aktuellen Gegebenheiten rund um die Affenpocken vorbereitet", heißt es in einem Schreiben. Eine Entwicklung hin zu einem breitem Infektionsgeschehen scheine weiter äußerst unwahrscheinlich.

Kriterien für Affenpocken

Um als Verdachtsfall zu gelten, müssen laut Gesundheitsministerium nun folgende Kriterien zutreffen: Die Person muss zumindest ein epidemiologisches Kriterium (Kontakt zu potenziell infizierten Tieren, Reiserückkehr aus West- oder Zentralafrika oder Kontakt zu einem wahrscheinlichen oder bestätigten Affenpockenfall) und Fieber oder einen Ausschlag unbekannter Ursache und zwei oder mehr unspezifische Symptome (unter anderen Schüttelfrost, Schwitzen, Muskelschmerzen, Rückenschmerzen) aufweisen – die Symptome müssten dabei innerhalb von 21 Tagen nach dem letzten Kontakt (Reise, Kontakt zu Tier oder Mensch) aufgetreten sein.

Ein bestätigter Fall liegt erst dann vor, wenn das Labor mittels spezifischen PCR-Test eine Affenpockenvirus-Infektion feststellen konnte. Bislang ist in Österreich nur ein bestätigter Fall gemeldet.

Kontaktpersonen

Bei den Kontakten gibt es nun folgende zwei Kategorien: Je nach Falldefinition wird zwischen Typ-I-Hochrisikokontakte und Typ-II-Kontakte unterschieden.

Typ-I- Hochrisikokontakte: Hochrisikokontakte hatten direkten Kontakt mit Hautläsionen infizierter Kontaktpersonen, dazu zählen etwa Sexualpartner oder Sexualpartnerinnen, aber auch Passagiere von Flugzeugen, Büssen oder Zügen in unmittelbarer Nachbarschaft über eine Dauer von mindestens acht Stunden. Nach einem solchen Kontakt wird ein Contact-Tracing durch die Zuständige Gesundheitsbehörde empfohlen.

Zudem sollte die zuständige Gesundheitsbehörde den Zustand für die Dauer von 21 Tagen seit Letztexposition mittels täglicher telefonischer Kontaktaufnahme überwachen. Bei Auftreten von Symptomen soll ein labordiagnostischer Test veranlasst werden und Verdachtspersonen sollen sich in sofortige Selbstisolation begeben, bis eine Affenpockenvirus-Infektion ausgeschlossen werden kann.