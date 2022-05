Norweger will Titel verteidigen – Berrettini startet zum dritten Mal in Gamsstadt

Headliner Casper Ruud. Foto: APA/AFP/FABRICE COFFRINI

Kitzbühel – Das Generali Open in Kitzbühel darf sich über eine ausgezeichnete Besetzung freuen: Neben der Rückkehr von Dominic Thiem haben die Veranstalter gleich zwei Top-Ten-Spieler verpflichtet. Titelverteidiger Casper Ruud (aktuell ATP-8.) und Matteo Berrettini (10.) haben ihr Antreten bei Österreichs größtem Tennis-Sandplatz-Turnier vom 23. bis 30. Juli bestätigt.

"Kitzbühel und Norwegen – das ist also nicht nur im Skisport eine besondere Verbindung", meinte Turnierdirektor Alexander Antonitsch in einer Aussendung vom Dienstag. Ruud habe immer versichert, dass er sich auf seine Kitz-Rückkehr freue. Ruud, der dieses Jahr schon die Titel in Buenos Aires sowie Genf geholt hat sowie im Endspiel von Miami stand, hatte im Vorjahr einen auf der Tour seltenen Durchmarsch mit drei Turniersiegen in drei Wochen: Baastad, Gstaad und Kitzbühel gewann der nun 23-jährige in Folge.

Berrettini war bisher zweimal in der Gamsstadt – 2018 erreichte er das Viertelfinale, 2020 war er beim Schauturnier "Thiems7" im Halbfinale. "Wir freuen uns riesig, dass er bei uns aufschlagen wird. Er ist nicht nur in seiner Heimat ein Superstar und eine Werbeikone, sondern auch bei uns ein echter Publikumsliebling", sagte Antonitsch dazu. (APA; 24.5.2022)