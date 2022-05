Gamestop: Vom einem richtigen Unternehmen zum Web3-"Unternehmen". Foto: JUSTIN SULLIVAN / REUTERS

Bis vor einigen Jahren war Gamestop eine durchaus ernstzunehmende Firma. 1983 gegründet, konzentrierte sich das Unternehmen lange auf den Verkauf von Videospielen. In den vergangenen Jahren verschob sich der Spieleverkauf aber immer stärker ins Internet, Gamestop wurde von dem Trend hart getroffen, zahlreiche Filialen mussten geschlossen werden, ein Großteil der Mitarbeiter stand plötzlich ohne Job da.



Meme Stock

Anfang 2021 sorgte Gamestop dann plötzlich wieder für weltweite Schlagzeilen – allerdings mehr als Investment-Zombie denn als echte Firma. Spekulanten nahmen sich Gamestop vor, um den Aktienkurs zu manipulieren, innerhalb von zwei Wochen wuchs dieser um 1.500 Prozent. Gamestop wurde zum "Meme Stock", wie dieses Phänomen benannt wurde. Ausgangspunkt dafür war eine Reddit-Gruppe, zuletzt dürften sich aber durchaus auch größer Investoren an diesen Spielchen beteiligt haben.

Nun folgt jene Wendung, die im aktuellen Hype-Zyklus fast schon unvermeidlich scheint. Hin zu einer Firma, die mit Begriffen wie "Web3" und "NFTs" wirbt. Die neueste Episode: Gamestop kündigte am Montag an, dass man eine eigene digitale Wallet entwickeln will, in der Kryptogeld und NFTs gespeichert werden können.

Umsetzung

Auf Basis der Ethereum-Technologie soll diese App-übergreifend genutzt werden können, ohne die eigenen Besitztümer einer Drittfirma anvertrauen zu müssen. Für die Abwicklung von Transaktionen wird Loopring verwendet, das die damit einhergehenden Gebühren möglichst niedrig halten soll.

Wie bei vielen ähnlichen Projekten stellt sich natürlich die Frage, ob die Betreiber wirklich auf einen Erfolg setzen oder nur neue Pressemitteilungen veröffentlichen, um die Investoren zufriedenzustellen. Aus der zweiten Perspektive verblüfft jedenfalls der gewählte Zeitpunkt. Immerhin befindet sich die Kryptowelt gerade in einer handfesten Krise. Gamestop trägt dem zumindest so weit Rechnung, dass man einerseits auf den Beta-Status der eigenen Software verweist und andererseits den Nutzern rät, in Krypto nie mehr zu investieren, als man auch ohne großen Schaden verlieren könnte.

Marktplatz

Bereits vor einigen Monaten hat Gamestop angekündigt, dass man in Kooperation mit der australischen Firma Immutable X einen eigenen NFT-Marktplatz entwickelt. Dieser verspricht ganz ohne Transaktionskosten für Minting und Weiterverkauf auszukommen. (red, 24.5.2022)