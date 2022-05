Sie ist etwa 4,6 Milliarden Jahre alt und der Ursprung allen Lebens: die Erde. Der Planet ist – zumindest bis zum heutigen Stand der Forschung und der Erkenntnisse – in dieser Form einzigartig im Universum. Über die Jahrtausende hat sich die Welt laufend verändert. Einen wesentlichen Einfluss darauf hatte und hat nicht zuletzt der Mensch.

Mit dem Blick von Außen: Ihr Wunsch für die Erde? Foto: HANDOUT/NASA/AFP

Fast acht Milliarden Menschen leben aktuell auf der Welt und gestalten diese täglich mit. Ob es sich dabei um den Lebensraum, die Infrastruktur, das Miteinander oder den Umgang mit der Umwelt handelt – was im Kleinen passiert, hat oft Einfluss auf das große Ganze. Durch die weltweite Vernetzung haben viele Menschen auch die Möglichkeit, Einblick in andere Länder, Gesellschaften und deren Vorgehensweisen zu erhalten. Es gibt vieles, was einen beeindruckt, vieles, worauf man persönlich keinen Einfluss hat, ihn aber gern hätte, vieles, was man verurteilt, aber auch vieles, was man an der Welt, wie sie ist, schätzt. Nun stellen Sie sich vor, Sie hätten die Fähigkeit, die Welt so zu "gestalten", wie Sie möchten. Wie würde diese aussehen?

Ihre ideale Welt?

Was müsste sich am großen Ganzen ändern? Welchen Wunsch haben Sie für die Erde und die Menschheit? Was stimmt Sie schon jetzt sehr zufrieden, was bewundern Sie, was wäre besser, wenn es sich ändern würde? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 30.5.2022)