Die Zukunft von Will Smith in Hollywood bleibt ungewiss. Foto: APA/AFP/ROBYN BECK

Am 27. März 2022 entschied sich Will Smith, auf die Bühne der Oscarverleihung zu gehen und dem Moderator Chris Rock für eine Aussage eine Ohrfeige zu verpassen – vor Millionen von Zuschauern. Kurz davor fanden die Aufnahmen zur vierten Staffel der Netflix-Serie "My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman" statt, in der auch Will Smith zum Gespräch gebeten wurde. Dort erzählte er von einer Vision, in der er all sein Geld und seine Karriere verlor.

Leben zerstört

"Ich war mir sehr sicher, dass Blockbusterfilme zu machen für mich mehr eine Sucht war als emotional erfüllend", sprach Smith in dem Interview mit Letterman offen über seine Karriere. Zwei Jahre gönnte sich der Schauspieler deshalb eine Pause und verbrachte diese in Peru, wo er unter anderem Ayahuasca trank, einen psychedelisch wirkenden Pflanzensud. Der Konsum von Ayahuasca schickte Smith laut eigenen Aussagen auf "14 Reisen".

"Ich trinke, ich sitze da, und dann ist es plötzlich so, als würde ich all mein Geld wegfliegen sehen und mein Haus und meine Karriere", erinnerte sich Smith an die Vision. Er habe dann versucht, nach all den Sachen zu greifen – was nicht ging. "Mein ganzes Leben war zerstört."

Aber er habe sich trotzdem stark gefühlt, erzählte er dem Moderator Letterman. Ihm sei klar geworden, dass er alles schaffen könne. Den Verlust eines Menschen oder auch seiner Ehe – alles, was ihm das Leben als Herausforderung stellen würde.

Brisanter Zeitpunkt

Die Folge mit Smith erschien kürzlich auf Netflix im Rahmen der vierten Staffel der Letterman-Show. Die Aufzeichnung fand vor den Oscar-Ereignissen statt, bei denen Smith kurzfristig die Beherrschung verlor und danach viel Kritik für seine gewaltsame Handlung einstecken musste. Abgesehen von zahlreichen Kolleginnen und Kollegen, die die Tat verurteilten, verkündeten die Veranstalter der Oscarverleihung ein paar Tage nach dem Vorfall, dass Smith die nächsten zehn Jahre nicht mehr eingeladen sei.

Auch was die Filmprojekte von Smith betrifft, musste der Schauspieler bereits einige Rückschläge hinnehmen. So wurde die Vorbereitung von "Bad Boys 4" gestoppt und die für 2022 angekündigte Apple-Serie "Emancipation" wurde aus den Erscheinungslisten entfernt. (red, 24.5.2022)