"It's Fiji-time!", erklärte eine freundliche Lady nach Ankunft im Hafen Denarau. Soll heißen: keine Eile und alles zu seiner Zeit. Mit dieser Erkenntnis lassen sich die Tage wunderbar am Strand verbringen. Das Wetter zeigt sich nach wie vor launisch, aber die Aussicht ist so oder so grandios. Von der Insel im Südpazifik geht es dann direkt in die Oase Palm Springs.

Foto: Kathrin Feichtinger

(Kathrin Feichtinger, 26.5.2022)