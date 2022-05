Die Unterstützung für mehrere Profile soll es ermöglichen, bei gemeinschaftlich genutzten Geräten die Empfehlungen strikt getrennt zu halten. Grafik: Google

Mit Google TV hat sich der Softwarehersteller ein klares Ziel gesetzt. Eine zentrale Plattform zu bieten, wo serviceübergreifend sämtliche Inhalte zusammengeführt und den Nutzern für sie passende Vorschläge unterbreitet werden. Nach einigen Updates funktioniert das mittlerweile recht gut – mit einem entscheidenden Nachteil. Benutzen mehrere Personen das gleiche System, führt dies unweigerlich dazu, dass sich deren Vorlieben vermischen – und auch die Vorschläge darunter leiden.

Multiple Profile

Genau dieses Problem geht Google nun mit einem neuen Feature an. Wie das Unternehmen in einem Foreneintrag ankündigt, gibt es künftig die Möglichkeit, mehrere Profile auf Android-TV-Systemen mit Google TV einzurichten – also etwa auf Googles aktuellem Chromecast. Eine erste Vorankündigung dieser Funktion gab es bereits vor einigen Monaten, nun scheint es aber wirklich ernst zu werden.

Neben den getrennten Empfehlungen hat dies noch einen weiteren Vorteil: Jede Nutzerin hat auch eine eigene Watchlist, kann sich also ihre eigenen Filme und Serien getrennt markieren. Da die Profile jeweils mit dem eigenen Google-Konto verbunden sind, wird all das dann auch automatisch mit der Google-TV-App für Android-Smartphones und -Tablets abgeglichen. Die individuelle Kontoverknüpfung sorgt zudem dafür, dass auch der Google Assistant am Fernseher besser angepasste Informationen liefern kann.

Ablauf

Der Multiprofil-Support für Google TV soll in den kommenden Wochen an alle Nutzer dieser Oberfläche ausgeliefert werden. In welcher Form sagt Google nicht – also etwa ob via System-Update oder ob eine Aktualisierung des zugehörigen Homescreens via Play Store ansteht. Da man aber auf keine konkreten Geräte referenziert, ist eher Letzteres zu erwarten.

Generell ist Google zwar relativ schlecht bei der Aktualisierung der Software für das eigene Chromecast mit Google TV – derzeit hängt diese noch immer auf Android 10 und einem Sicherheits-Patch-Level von Oktober 2021 fest – allerdings hat man eben via Play Store sehr wohl einige Aktualisierungen vorgenommen. Darunter zuletzt etwa der Support für einen neuen Bildschirmschoner, der mit personalisierten Karten für Wetter, Sportergebnisse oder auch Podcasts aufwarten kann. (apo, 24.5.2022)