Geplant sind auch Live-Übertragungen von "Trooping the Colour" am 2. und vom Thronjubiläumskonzert am 4. Juni

Der ORF würdigt das 70-jährige Thronjubiläum von Queen Elizabeth II mit einem umfangreichen Programmschwerpunkt. Foto: Reuters / Paul Grover

Wien – Das 70-jährige Thronjubiläum von Queen Elizabeth II schlägt sich auch im Fernsehprogramm nieder. Der ORF widmet ihr ab Freitag einen Schwerpunkt. "Aus Erfahrung wissen wir, Royals interessieren das TV-Publikum in all ihren Facetten. Wir haben daher rund um das Thronjubiläum ein königliches Programmpaket geschnürt, das ebenso informiert wie unterhält – mit allen journalistischen Stärken, die der ORF zu bieten hat", so ORF-2-Channelmanager und Unterhaltungschef Alexander Hofer.

Gestartet wird am 27. Mai (20.15 Uhr) in ORF 1 mit dem "Wir sind Kaiser Thronjubiläum". Robert Heinrich I. feiert nämlich auch, allerdings erst seine ersten 15 Jahre auf dem Thron. Gäste sind aus diesem Anlass u.a. die Adelsexperten Lisbeth Bischoff und Karl Hohenlohe sowie Justizministerin Alma Zadic und Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher. Für musikalische Untermalung sorgen die Hofband Alle Achtung sowie die Sportfreunde Stiller. "Universum History" widmet sich dann um 22.35 Uhr in ORF 2 der Queen Mum ("Mit Schirm, Charme und Gin") und ab 23.20 Uhr mit "Prinzessin Margaret – Rebellin im Haus Windsor" der "kleinen Schwester" der Queen.

Silvia Schneider präsentiert am 29. Mai um 14.05 Uhr in ORF 2 "Royale Küche – Kaiserliche Köstlichkeiten", während man in der "Barbara Karlich Show" am 30. Mai, um 16 Uhr in ORF 2 herauszufinden versucht, was "typisch britisch" ist. Am 31. Mai begibt sich Biogärtner Karl Ploberger um 20.15 Uhr in ORF 2 in "Das Paradies in der Ferne – Die schönsten Gärten im royalen England" auf die Spuren der englischen Gartenkunst und des britischen Adels, danach folgt um 22.35 Uhr ein "Universum History: Elizabeth II – "Wie ich es sehe".

Helen Mirren als "Die Queen"

Am 1. Juni heißt es auf ORF 2 um 20.15 Uhr "Elizabeth II – Ein Leben für die Krone", ehe ab 22.30 Uhr "WELTjournal: Die Queen und ihre Premierminister" das Verhältnis zwischen der Queen zu den 14 Premierministern beleuchtet, die sie in den 70 Jahren ihrer Regentschaft erlebt hat. Ab 23.25 Uhr sieht man in Stephen Frears' Verfilmung eines Drehbuchs von Peter Morgan Oscar-Preisträgerin Helen Mirren als "Die Queen".

"Trooping the Colour", die Geburtstags-Parade der Queen, an der heuer 1.450 Soldaten teilnehmen, steht am 2. Juni im Mittelpunkt der Berichterstattung. ORF 2 und 3sat übertragen ab 10.15 Uhr live. Im Studio nehmen Birgit Fenderl und Adels- und Society-Expertin Marion Nachtwey Platz. In der Barbara Karlich Show wird das Ganze ab 16 Uhr beim Afternoon Tea dann analysiert.

ORF III widmet dem Thronjubiläum am 4. Juni einen Schwerpunkttag, dessen Höhepunkt um 21.05 Uhr das "Thronjubiläumskonzert der Queen" live aus London ist, bei dem u.a. Queen für die Queen singen werden. Auch Elton John, Rod Stewart, Diana Ross, Alicia Keys, Duran Duran und Andrea Bocelli zählen zu den Stars, die vor den Toren des Buckingham Palace auftreten werden. Zuvor sieht man etwa "Die Windsors bei der Arbeit" (13.40 Uhr), "Die Royals und die Paparazzi" (14.25 Uhr) oder Reenactments historischer Schlüsselmomente des britischen Königshauses (15.15 Uhr). Die ORF-III-Produktion "Die Royals in Österreich" (20.15 Uhr) erinnert an den ersten und einzigen offiziellen Staatsbesuch der Queen in Österreich im Jahr 1969. (APA, 24.5.2022)