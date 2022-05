Romy Schneider und Alain Delon in "Christine", zu sehen am 28. Mai um 9.50 Uhr auf ORF 2. Foto: ORF/Kineos

Wien – Zum 40. Todestag von Romy Schneider am 29. Mai bietet der ORF einen Programmschwerpunkt. Nach einem Ö1-"Hörbilder Spezial" am 26. Mai, 10.05 Uhr, ("Wer bist du "Romy"?") folgt am 28. Mai (9.50 Uhr, ORF 2) die 1958 gedrehte "Liebelei"-Verfilmung "Christine", bei der Romy Schneider und Alain Delon einander kennenlernten. Ein Romy-Wochenende bringt am 28. und 29. in ORF III u.a. Schneiders Filmdebüt "Wenn der weiße Flieder wieder blüht" (29., 18.35 Uhr).

Dokumentationen wie "Filmlegenden – Romy Schneider" (20.15 Uhr), "Die letzten Tage einer Legende: Romy Schneider" (21.05 Uhr), "Legendäre Filmdynastien – Die Albach-Retty-Schneiders" (21.55 Uhr) oder "Kaiserin der Leinwand – Die Geschichte der Sissi-Trilogie" (22.45 Uhr) stehen am 28. in ORF III auf dem Programm, ehe das TV-Biopic "Romy – Der Film" mit Jessica Schwarz in der Titelrolle um 23.35 Uhr den Abend beschließt.

"Monpti" und "Scampolo"

Am Sonntag, dem 29. Mai, bietet man u.a. drei Spielfilme mit Romy Schneider: Den Auftakt macht das 1957 entstandene Drama "Monpti" (15.05 Uhr) von Helmut Käutner, um 15.50 Uhr steht der 1958 unter der Regie von Alfred Weidenmann gedrehte Film "Scampolo" über ein Waisenmädchen, das sich auf Ischia in einen von Paul Hubschmid gespielten Architekten verliebt, auf dem Programm. In "Wenn der weiße Flieder wieder blüht" (18.35 Uhr) von Hans Deppe stand der spätere Weltstar an der Seite seiner Mutter Magda Schneider erstmals vor der Kamera.

Auch 3sat zeigt zum Todestag einige Dokumentationen, die sich allerdings vorwiegend mit Kaiserin Sisi beschäftigen. Den Abschluss macht am 29. Mai um 14.55 Uhr Xaver Schwarzenbergers opulenter "Sisi"-Zweiteiler mit Cristiana Capotondi in der Titelrolle und David Rott als Kaiser Franz Joseph. (APA, 24.5.2022)