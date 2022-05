Liebe Leserin, lieber Leser,

Street View: Der Service, der einst in Österreich mit der Spitzhacke verjagt wurde, feiert dieser Tage seinen 15. Geburtstag. Der Start der "Scannung der Welt" erfolgte hierzulande wegen Datenschutzbeschwerden mit jahrelanger Verspätung. Zum Jubiläum gibt es jetzt neue Funktionen und bessere Hardware.

Auch im Land der Social-Media-Apps tut sich was. Im Rahmen einer grundlegenden Überarbeitung hat Instagram eine komplett neue Schriftart für seine App entwickelt – aber nicht nur das.

Will Smith erklärte in einem Gespräch mit David Letterman auf Netflix – und das schon vor der Oscar-Verleihung – dass er eine Vision hatte, seine Karriere könnte den Bach runter gehen. In unserem Webwatch widmen wir uns diesem Thema.

Außerdem berichten wir über den Meme Stock von Gamestop, eine Studie zu Bitcoin und Co. und welche Auswirkungen der Ukraine-Krieg auf den europäischen Smartphone-Markt hat.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns – wir wünschen spannende Lektüre!

Street View: Der Service, der einst in Österreich mit der Spitzhacke verjagt wurde, feiert 15. Geburtstag

Deco XE75 im Test: Kompetentes Mesh-WLAN mit schlummerndem Potenzial

Eigene Schrift, angepasstes Logo: Instagram bekommt ein Redesign

Will Smith hatte schon vor der Oscarverleihung eine in die Zukunft blickende Vision

Gamestop: Der Meme Stock hat nun auch eine Kryptowallet

Bitcoin & Co. laut Studie in rund jedem zehnten Haushalt zu finden

Ukraine-Krieg lässt europäischen Smartphone-Markt schrumpfen