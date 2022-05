Kolumbien – das entfesselte Paradies, Insekten à la carte, Finale von Germany’s Next Topmodel, Last Vegas, Wild Republic – Mit Radiotipps

12.45 DREAMWORKS

Kung Fu Panda (USA 2008, Mark Osborne, John Stevenson) Der Pandabär Po arbeitet im Nudelrestaurant seines Ziehvaters, träumt aber davon, ein Kung-Fu-Kämpfer zu sein – bis sein Kampfgeist tatsächlich gefragt ist. Animierte Actionkomödie aus dem Hause Dreamworks. Bis 14.05, ORF 1

18.30 DOKU

Kolumbien – das entfesselte Paradies Harald Pokiesers Universum-Doku führt von den Urwäldern am Amazonas und am Orinoko bis hinauf in die Gletschergebiete der Anden und an die weitgehend unberührte Pazifikküste mit ihrer einzigartigen Unterwasserwelt (Teil 1/2). Bis 19.20, Arte

19.40 GUSTO

Re: Insekten à la carte Die Firma Micronutris in Toulouse ist einer der führenden Anbieter von Insekten als Lebensmittel in Europa. In riesigen Hallen züchten sie die Krabbeltiere in Hochregalen, in ihrer Probeküche entwickeln sie neue Rezepte. Das kleine Restaurant Le Festin Nu in Paris serviert Grillen, Skorpione, Würmer, Wanzen und Heuschrecken zu Chicorée oder eingelegten Paprikaschoten. Bis 20.15, Arte

20.15 LEONE & MORRICONE

Spiel mir das Lied vom Tod (C’era una volta il west, I/USA 1968, Sergio Leone) Die neue Welt, gesehen von Sergio Leone, vertont von Ennio Morricone: der alte Westen, wie ihn nur ein Europäer filmen kann. Lokalisiert zwar in John Ford’s Point im Monument Valley, doch überhöht durch Blut, Zeitlupe, Grausamkeit, Rituale und eine schreckliche, verfremdende Melodie vom Untergang des optimistischen Amerikas. Bis 22.55, ORF 3

20.15 KLUM

Germany’s Next Topmodel (Finale) Ausgabe Nummer 17, neuerlich mit Heidi Klum, aber erstmals mit zwei Österreicherinnen im Finale, die bei dem Catwalk-Castingformat traditionell nur mit Vornamen vorgestellt werden:_Mutter Martina und Tochter Lou-Anne aus Niederösterreich. "Sensation!", findet ProSieben Austria. Bis 23.00, ProSieben

20.15 EASTWOOD

Sully (USA 2016, Clint Eastwood) Das Bravourstück des Piloten Chesley Sullenberger, des "Helden vom Hudson River" mit seiner Notlandung in New York, verfilmt. Ein kluger Film über Verantwortung und das Risiko, das man für andere eingeht. Bis 21.50, ORF 1

Kurz nach dem Start fallen die Triebwerke des Airbus A320 aus. Pilot Chesley "Sully" Sullenberger (Tom Hanks, re.) notlandet auf dem Hudson River: "Sully", 20.15, ORF 1. Foto: ORF, Warner

20.15 CRIME

Last Vegas (USA 2013, John Turteltaub) Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman, Kevin Kline wollen Las Vegas als Endsechziger nochmals aufmischen. Aus Spaß und Spiel wird ... Liebe. Bis 22.20, Super RTL

22.05 CRIME

Wild Republic (1–3/8) Die ersten drei Teile des Achtteilers in der Regie von Markus Goller mit Verena Altenberger auf Arte. Alpen statt Häfen: Eine Gruppe jugendlicher Straftäter und Straftäterinnen soll durch eine erlebnispädagogische Maßnahme an die Resozialisierung herangeführt werden. Am ersten Abend im Basislager wird Bergführer Baumi tot aufgefunden – war es ein Unfall oder Mord? Bis 0.35, Arte