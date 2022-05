WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus bei einer Pressekonferenz im Rahmen des EU-Afrika-Gipfels im Februar 2022. Foto: AP / Johanna Geron

Genf – WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus ist für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden. Die Mitgliedsstaaten der Weltgesundheitsorganisation wählten Tedros am Dienstag in Genf erneut zum Generaldirektor. Der Äthiopier steht seit 2017 als erster Afrikaner an der Spitze der WHO. (APA, 24.5.2022)