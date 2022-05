Der Stopp an E-Lade-Stationen könnte künftig seltener nötig sein. Foto: Peter Schatz; via www.imago-images.de

Die Forschungsabteilung von Tesla veröffentlichte kürzlich ein neues Paper, in dem sie von einer Nickel-basierten Batterie berichtet, die rund 100 Jahre halten soll. Gleichzeitig soll die Wunderbatterie in Sachen Ladegeschwindigkeit und Energiedichte Vorteile gegenüber aktuellen Lithium-Ferrophosphat-Batterien (LFP) haben, was in der Praxis eine höhere Reichweite bei kleinerem Akku bedeutet.

Hohe Reichweite

Mit der "Tesla Advanced Battery Research" gründete der US-Konzern 2016 eine wichtige Forschungseinrichtung, die schon damals eine enge Partnerschaft mit dem Jeff Dahn's Battery Lab der Dalhousie University in Halifax einging. Dahn gilt als einer der Pioniere in Sachen Lithium-Ionen-Akku, arbeitete er doch seit dessen Erfindung an der Technologie. Derzeit liegt der Fokus seiner Forschung und der der Tesla-Einrichtung auf einer Steigerung der Energiedichte, einer höheren Lebensdauer sowie der Reduzierung der Herstellungskosten.

Die Kooperation der zwei Forschungseinrichtungen hat bereits mehrere Patente und Papers zu dem Thema hervorgebracht. Das neueste mit dem nicht ganz einfach von der Zunge gehenden Titel "Li[Ni0.5Mn0.3Co0.2]O2 as a Superior Alternative to LiFePO4 for Long-Lived Low Voltage Li-Ion Cells" wurde dieser Tage im "Journal of the Electrochemical Society" veröffentlicht.

In dem Paper geht es hauptsächlich um ebendiese Nickel-basierte Batterie (NMC), die mit LFP-Batteriezellen in Bezug auf Langlebigkeit konkurrieren soll. Die Eigenschaften der etablierten Batterie sollen ebenfalls übertroffen werden. In Form einer höheren Energiedichte sollen größere Reichweiten für E-Fahrzeuge möglich gemacht werden – und das bei gleichzeitiger Verkleinerung von deren Volumen. Somit könnten auch kleinere E-Autos künftig höhere Reichweiten erzielen.

Aber vor allem ein Punkt sticht hervor: Aufgrund der Ergebnisse kann man offenbar davon ausgehen, dass eine solche Batterie eine Lebenszeit von rund 100 Jahren erreichen könnte – sofern die Temperatur bei kontrollierten 25 Grad gehalten werden kann.

"NMC-Zellen, insbesondere solche, die auf 3,8 V balanciert und geladen sind, weisen im Vergleich zu LFP-Zellen einen besseren Coulomb'schen Wirkungsgrad, einen geringeren Kapazitätsabfall und eine höhere Energiedichte auf und sollen bei 25 Grad Celsius eine Lebensdauer von fast einem Jahrhundert erreichen."

So sei es laut Forschern auch möglich, die Ladungsverluste beim Laden und Entladen geringer als in der Vergangenheit zu halten. (red, 24.5.2022)