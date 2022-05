Der türkische Präsident Tayyip Erdoğan, hier vor einer Ehrengarde, gab sich am Montag martialisch: Das Projekt einer 30 km tiefen Sicherheitszone in Syrien solle vollendet werden. Foto: AP / Turkish Presidency

Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte: Jedenfalls versucht Präsident Tayyip Erdoğan nun konkreten Profit aus der strategischen Aufwertung zu ziehen, die die Türkei durch den Ukraine-Krieg erfahren hat. Aus seiner Sicht kann er sich das leisten. Denn auf der einen Seite bemüht sich die Nato um ein türkisches Einlenken, was den Beitritt Finnlands und Schwedens betrifft. Auf der anderen hofft Russland, dass Ankara der regionale Burgfrieden – vor allem in Syrien – mit Moskau wichtig genug ist, um nicht ganz auf die westliche Seite zu rutschen.

Am Montag kündigte Erdoğan an, das "unvollendete Projekt" einer türkischen "Sicherheitszone" von 30 Kilometer Länge an der Grenze zu Syrien weiterführen zu wollen. Genau dieses "Projekt" – die Operation "Frühlingsfrieden" 2019 – war der Anlass für großen US-Druck und Waffenembargos auch von Finnland und Schweden. Im Sotschi-Abkommen einigten sich daraufhin Russland und Ankara auf eine Kompromisslösung: Die Zone gibt es bisher nur zwischen Tal Abyad und Ras al-Ayn, sie wird von Russen und Türken gemeinsam kontrolliert.

Ankara will sie in den Osten bis zur irakischen Grenze und in den Westen bis zu den bereits türkisch kontrollierten Gebieten westlich des Flusses Euphrat ausdehnen. Dabei geht es um die Zurückdrängung der syrischen Kurden der PYD samt ihrem bewaffneten Arm YPG von der Grenze: Für Ankara sind sie nichts anderes als ein Ausläufer der türkisch-kurdischen Arbeiterpartei PKK, die auch in den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft wird.

Rojava-Unterstützer

Aber die von der PYD kontrollierte kurdische Autonomie in Nordostsyrien, Rojava genannt, hat ihre westlichen Anhänger. Für Erdoğan fungiert besonders Schweden als Auffangbecken für "Terroristen". Ankara verlangt von Stockholm die Auslieferung von elf PKK-Mitgliedern, im Fall von Finnland sind es sechs. Es gibt aber dort auch noch andere türkische Dissidenten.

Bei den PYD/YPG-Kurden folgt die EU eigentlich der US-Politik: Die USA hatten die YPG-Milizen als lokale Truppe gegen den "Islamischen Staat" (IS) aufgebaut. Um das für Ankara etwas verträglicher zu machen, schufen die USA die SDF (Syrian Democratic Forces), die jedoch von den YPG dominiert werden. Donald Trump plante, nach dem Sieg über den IS die Zusammenarbeit einzustellen, der "Verrat" an den kurdischen Verbündeten traf jedoch auch in den USA auf Widerstand. Noch immer sind ein paar hundert US-Soldaten im Gebiet, in dem sich auch die syrischen Ölvorkommen befinden und das von den schweren US-Sanktionen gegen Syrien ausgenommen ist – was Ankara zusätzlich ärgert.

Nun, angesichts der Erweiterungswünsche der Nato, rechnet Erdoğan vielleicht sogar mit einem großen Deal: weniger Unterstützung für die PYD/YPG – und mehr Waffen beziehungsweise Aufhebung der diversen Waffenembargos.

Von den USA will die Türkei die Aufrüstung ihrer F-16-Kampfjets sowie vierzig neue: Dass der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis soeben bei seinem US-Besuch gegen den Verkauf Stimmung machte, führt zu einer neuen Krise. Mitsotakis existiere nicht mehr für ihn, sagte ein wütender Erdoğan am Montag, er werde ihn nie wieder treffen.

Begehrte F-35

Die Wut rührt auch daher, dass Griechenland seinerseits die Prozedur für den Kauf von F-35 gestartet hat, den modernsten Kampfjets der Serie – die Ankara von Washington verweigert werden. Die Türkei ist 2019 aus dem F-35-Programm geflogen, da sie von Moskau das Raketenabwehrsystem S-400 gekauft hatte.

Erdoğan pokert mit dem Westen – aber in Syrien auch mit Russland. Die russische Zustimmung zur türkischen Präsenz im Norden und Westen (Provinz Idlib) Syriens wurde im Astana-Format, an dem auch Iran beteiligt ist, verhandelt. Moskau hat also auch seine Druckmittel Ankara gegenüber. Allerdings ist Russland durch seine Offensive in der Ukraine überdehnt, Truppen sollen aus Syrien wegverlegt werden. Und die Türkei hat ihren Luftraum für russische Flüge nach Syrien gesperrt.

Die Türkei beruft sich bei ihren Einfällen in syrisches Gebiet auf das Adana-Abkommen von 1998, das ihr die Verfolgung der PKK über die Grenze erlaubte, allerdings nur fünf Kilometer tief. Laut Türkei enthält der Entwurf eines Normalisierungsabkommens mit Damaskus die Erweiterung der Zone auf 30 km.

Ankara unterstütze "die syrische Integrität" – und zuletzt habe Damaskus sich auch militärisch gegen die YPG gewandt, heißt es. Das ist neu: Zuvor hatten sich das Assad-Regime und die PYD/YPG-Kurden weitgehend arrangiert. Als Trump sie fallen zu lassen drohte, trieb sie dies Assad weiter in die Arme. (Gudrun Harrer, 25.5.2022)