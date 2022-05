Vor wenigen Tagen kündigte der amtierende Präsident sein erneutes Antreten an. Foto: Tiktok/VdB

Im Jänner 2017 trat Alexander Van der Bellen das Amt des Bundespräsidenten an. Kürzlich kündigte der 78-Jährige an, für eine zweite Amtszeit antreten zu wollen. Dazu ist ihm jedes Mittel recht: auch die Social-Media-Plattform Tiktok.

Eine neue Hoffnung

Die Kamera fährt langsam auf den in die Ferne blickenden Van der Bellen zu. Im Hintergrund ist der Soundtrack zu "Star Wars: A New Hope" zu hören. Ein eingeblendeter Satz soll beschreiben, was hier zu sehen ist.

"Wenn du gerade verlautbart hast, dass du noch einmal für das Amt des Präsidenten kandidierst und dich für deinen Tiktok-Auftritt fertig machst."

In den nächsten acht Monaten wird das Social-Media-Team von Van der Bellen wohl sehr aktiv auf der Plattform um Jungwähler werben. Foto: Tiktok/VdB

Vor fünf Tagen wurde der Account angelegt. Im ersten Posting war die Frage noch: "Should I stay or should I go?" Vor zwei Tagen dann der offizielle Aufruf, ihm bei der Präsidentenwahl am 26. Jänner 2023 die Stimme zu geben. Über 3.000 Follower und rund 15.000 Aufrufe konnte Van der Bellen in diesen drei Tagen sammeln. Bei der Wahl wären ihm ein paar mehr Stimmen wohl sehr lieb.

Aufregende Zeit

Van der Bellen hatte in den letzten fünf Jahren viel zu tun. Er hatte mit 69 Angelobungen die meisten aller Bundespräsidenten und mit der Pandemie und dem Krieg in Europa zahlreiche einschneidende Ereignisse während seiner Amtszeit. Dennoch scheint der gebürtige Tiroler seines Amtes nicht müde und stellt sich im Jänner einer Wiederwahl. (red, 24.5.2022)