Foto: AP

Texas – Bei einem Schussattentat an einer texanischen Volksschule sind am Dienstag mindestens 15 Personen getötet worden, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf US-TV-Sender und den Gouverneur Gregg Abbott meldete. Es soll sich dabei um 14 Kinder und eine Lehrkraft handeln. Einige Personen sollen in Krankenhäuser eingeliefert worden sein. Der Täter soll ein 18-Jähriger aus Uvalde, Texas sein, sagte Gouverneur Greg Abbott laut CNN. Die Polizei soll den Angreifer mittlerweile getötet haben berichten mehrere amerikanische Medien. Das bestätigte im Laufe des Abends auch der Polizeichef des Schulbezirks in Ulvade, Pete Arredondo. Der Täter habe alleine gehandelt, sagte Arredondo außerdem.

Biden informiert

"Es wird angenommen, dass er sein Fahrzeug stehen ließ und mit einer Pistole in die Robb-Grundschule in Uvalde eindrang, und möglicherweise hatte er auch ein Gewehr, aber das ist nach meinem neuesten Bericht noch nicht bestätigt", wird Abbott zitiert. Bei der Schule handelt es sich um die Robb Elementary in Uvalde westlich der Stadt San Antonio. Abbott sprach von einer "entsetzlichen Tragödie".

Ein Krankenhaus in der nahegelegenen Stadt San Antonio gab am Dienstag Abend via Twitter bekannt, dass dort ein zehnjähriges Mädchen und eine 66-jährige Frau behandelt würden die bei dem Amoklauf verletzt wurden. Beide befänden sich in Lebensgefahr.

Auch US-Präsident Joe Biden soll bereits über den Amoklauf informiert worden sein, twitterte seine Pressesprecherin. "Seine (Anm.: Bidens) Gebete sind bei den Familien, die von diesem schrecklichen Ereignis betroffen sind, und er wird heute Abend sprechen, wenn er wieder im Weißen Haus ankommt", twitterte Karine Jean-Pierre.

Am kommenden Freitag findet in Texas die Jahrestagung der National Rifle Association (NRA) statt, berichtet die New York Times. Der frühere Präsident Donald J. Trump, Gouverneur Greg Abbott aus Texas und Senator Ted Cruz sollen auf der Versammlung sprechen. Die NRA lobbyiert für die Beibehaltung der lockeren US-Waffengesetze – besonders dem "second ammendement" – dem Recht jedes US-Bürgers eine Waffe zu tragen. Kritikerinnen und Kritiker sehen eben jene Gesetze als mitverantwortlich für Amokläufe wie den heutigen in Texas. Der demokratische Senator Chris Murphy aus Connecticut, der sich für strengere Waffengesetze einsetzt, meldete sich am Dienstag im Anschluss an den Amoklauf mit einer emotionalen Rede im US-Senat zu Wort: "Das passiert nur in unserem Land und nirgendwo sonst. Nirgendwo sonst gehen kleine Kinder zur Schule und denken, sie könnten an diesem Tag erschossen werden." (jop, APA, 24.5.2022)