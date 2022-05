Zum 49. Mal wurde in Wien der Staatspreis Design in drei Kategorien verliehen

So etwas wie die Oscar-Nacht der österreichischen Designszene fand am Mittwochabend in der Arena 21 im Wiener Museumsquartier statt, wo das das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort den Staatspreis Design 2022 verlieh. Als neue Staatspreisträger wurden in der Kategorie Konsumgüter die Rolf – Roland Wolf GmbH für ihr Projekt "Rolf Bohnenbrille", in der Kategorie Investitionsgüter das Designprojekt "Tondach V11 | Tondachziegel" von der Wienerberger Österreich GmbH und in der Kategorie Produktgestaltung Interior die Preciosa Lighting mit ihrem Projekt "Fractal Light System | Lichtsystem" ausgezeichnet.

Insgesamt lagen zu Beginn des Wettbewerbs 205 Einreichungen von 171 Gestalterinnen und Gestaltern zur Begutachtung und Bewertung vor. Zur Jury zählten in dieser Runde der Architekt Gregor Eichinger, Kreativdirektorin Sylvia Feichtinger, Wolfgang Held von der Designagentur Form Orange, Elisabeth Petermann von Q-Advisers und André Poulheim von Noto Design.

Ruhm und Ehre

Letztendlich setzten die Jurorinnen und Juroren 28 Beiträge auf die Shortlist. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert: In den drei Hauptkategorien wurden insgesamt drei Staatspreise und neun Nominierungen sowie sechs Auszeichnungen vergeben. In der Sonderkategorie Spaces & Environment wurden ein Sonderpreis sowie sieben Auszeichnungen ausgewählt; in der Sonderkategorie Design-Impact-Concepts der Austria Wirtschaftsservice (AWS) für noch nicht verwirklichte Produkte und Gestaltungskonzepte wurden insgesamt 6.000 Euro Preisgeld vergeben, die zu gleichen Teilen auf die drei ausgewählten Beiträge aufgeteilt wurden. Interessantes Detail am Rande: Für die eigentlichen Staatspreise und Nominierungen sowie Auszeichnungen gibt es lediglich Ruhm und Ehre, für die Staatspreisträger auch eine Trophäe für den Kaminsims.

Der Staatspreis Design wird im Zweijahresrhythmus ausgelobt. Die Organisation liegt seit 2001 in den Händen von Design Austria, einem Wissenszentrum sowie einer Interessenvertretung für Design in Österreich, die bereits 1927 gegründet wurde.

Ausstellung zum Staatspreis Design 2022: "Best of Austrian Design", Designforum Wien, Museumsplatz 1, Hof 7, 1070 Wien, 26. Mai bis 26. Juni. Im Anschluss wird die Ausstellung in den Designforen Graz, Innsbruck und Dornbirn zu sehen sein.

designaustria.at