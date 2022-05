Sebastian Kurz auf dem Parteitag der ÖVP. Foto: Reuters/Leutner

Jüngster Staatssekretär, Außenminister und Kanzler in der Geschichte Österreichs, außerdem jüngster doppelter Ex-Kanzler: Die politische Karriere von Sebastian Kurz (ÖVP) war von Polarisierung geprägt. Viel hatten Weggefährten, Journalistinnen und Journalisten und die Opposition darüber zu sagen, auch in Buchform; jetzt will Kurz quasi selbst nachlegen: Er hat sich für ein Buchprojekt der "Krone"-Journalistin Conny Bischofberger zur Verfügung gestellt. Sie will den Weg von Sebastian Kurz zur Kanzlerschaft beschreiben.

Abschied aus Politik

Erscheinen soll das Buch im Herbst, also rund ein Jahr nach Kurz' Rücktritt als Kanzler. Gegen ihn wird in zwei Verfahren ermittelt: Einerseits wird er der Falschaussage vor dem U-Ausschuss verdächtigt, andererseits wird er in der Causa Beinschab/Umfragen als Beschuldigter geführt. Kurz streitet die Anschuldigungen strikt ab, es gilt die Unschuldsvermutung.

Mittlerweile arbeitet Kurz als Investor und Berater von US-Milliardär Peter Thiel. Stück für Stück haben seit seinem Rückzug fast alle türkisen Vertrauten die Politik verlassen oder sind in den Hintergrund getreten. Auf dem ÖVP-Parteitag vor zwei Wochen hat sich Kurz offiziell von der Politik verabschiedet. (red, 25.5.2022)