"I'm just a sucker with no self-esteem", grölte Dexter Holland, Sänger der Punkband The Offspring, 1994 auf dem Hit-Album "Smash". "Smash" verkaufte sich mehr als elf Millionen Mal, und die Band war im letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrtausends Dauergast in so manchem Jugendzimmer (und auf versifften Partys, wie der Autor dieser Zeilen aus eigener Erfahrung zu berichten weiß).

Was in der Öffentlichkeit hingegen weniger bekannt ist: Holland ist nicht nur Rockstar, sondern auch Molekularbiologe beziehungsweise HIV-Experte. Seine Dissertation verfasste er zum Thema "Discovery of mature microRNA sequences within the protein-coding regions of global HIV-1 genomes: predictions of novel mechanisms for viral infection and pathogenicity".

In seiner Rolle als prominenter Absolvent – und offensichtlich bühnentauglicher Scherzkeks – hielt der Punkrocker zuletzt eine Rede vor Absolventinnen und Absolventen der Keck School of Medicine. Der Auftritt ist auf Youtube abrufbar und definitiv eine der amüsantesten Abschlussreden, die in den vergangenen Jahren gehalten wurden.

Zu Beginn der Rede gesteht Holland, dass er die Einladung ursprünglich für einen Scherz gehalten habe, bevor er auf die Parallelen zwischen seiner Rocker- und seiner Wissenschafterkarriere eingeht – und verrät, dass "Gotta keep 'em separated", eine der wohl bekanntesten Offspring-Zeilen, ihren Ursprung in einem Labor der Universität hat. Ein obligatorisches "science rocks" darf in dem Kontext freilich ebenso wenig fehlen wie der Hinweis, dass der aktuellen Absolventengeneration in Zeiten von Fake News und Wissenschaftsfeindlichkeit eine besondere Rolle zukommt.

Seine Doppelrolle hatte Holland zuvor auch genutzt, um das Wechselspiel zwischen Pandemie und Live-Konzerten in einem kurzweiligen Video verständlich zu erklären.

The Offspring auf Tour

Hollands wissenschaftlicher Werdegang wird unter anderem ausführlich in einem lebensnahen Artikel von "Vice" dargelegt. Abgesehen davon gibt es für Fans der Band die gute Nachricht, dass The Offspring weiterhin aktiv sind und die Pandemiepause für eine Tour nutzen: Unter anderem sind Auftritte bei Rock am Ring, Rock im Park und auf dem Nova Rock in Nickelsdorf geplant. Auf dem bandeigenen Twitter-Kanal teilt man entsprechend Eindrücke von den Konzerten – welche keinen Zweifel daran lassen, dass es den Jungs trotz ursprünglicher Aussagen wahrlich nicht an Selbstbewusstsein mangelt. (stm, 25.5.2022)