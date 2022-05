119:109-Sieg in Spiel vier in Dallas – Antetokounmpo führt All-NBA-First Team an

Basketballgott Luka Doncic hat noch Kraft im Tank. Foto: EPA/Davis

Dallas – Die Dallas Mavericks haben im Play-off der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA das Ausscheiden verhindert. In der Finalserie der Western Conference gewannen die Mavericks gegen die Golden State Warriors am Dienstagabend (Ortszeit) mit 119:109 und verkürzten in der "best of seven"-Serie auf 1:3. Starspieler Luka Doncic, von der NBA ins Top-Team der Saison gewählt, verpasste ein Triple-Double mit 30 Punkten, 14 Rebounds und neun Assists nur um eine Vorlage.

Der Slowene bekam diesmal offensiv reichlich Unterstützung. Golden State kann nun am Donnerstagabend in der eigenen Halle den Einzug ins NBA-Finale perfekt machen. Noch nie in der 76-jährigen Geschichte der NBA hat ein Team in einer Play-off-Serie eine 3:0-Führung verspielt.

Basketball-Superstar Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks führt das Team der Saison in der NBA an. Das teilte die nordamerikanische Profiliga am Dienstagabend (Ortszeit) mit. Der Grieche erhielt alle 100 Stimmen von Sportjournalisten aus aller Welt für das sogenannte "All-NBA First Team". Das gelang ihm bereits im vierten Jahr in Folge.

Neben Antetokounmpo stehen auch der wertvollste Spieler der NBA-Saison, Nikola Jokic von den Denver Nuggets, sowie Luka Doncic von den Dallas Mavericks wie im Vorjahr im Top-Team. Dazu kommen Devin Booker von den Phoenix Suns und Jayson Tatum von den Boston Celtics, die erstmals ins beste Team der Saison gewählt wurden. Topscorer Joel Embiid verpasste trotz mehr Stimmen als Tatum die Auswahl, weil auf seiner Center-Position der Platz an Jokic ging.

LeBron James baute unterdessen seine Rekordserie aus. Der 37-Jährige von den Los Angeles Lakers wurde trotz einer enttäuschenden Saison ins dritte Team gewählt und steht somit zum 18. Mal in seiner Karriere in einer Auswahl der Saison – so oft wie kein anderer NBA-Spieler vor ihm. (APA, 25.5.2022)

NBA-Play-off – Halbfinale ("best of seven"):

Western Conference: Dallas Mavericks – Golden State Warriors 119:109.

Stand in der Serie: 1:3