Der Überfall ereignete sich am vergangenen Donnerstag, am Dienstag erlag das Opfer seinen Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ersucht erneut um Hinweise zu der Tat in Wien-Neubau. Foto: APA / HERBERT NEUBAUER

Wien – Jene 79-jährige Frau, die vergangenen Donnerstag Opfer einer "Home-Invasion" in Wien-Neubau geworden ist, ist am Dienstagabend an den Folgen des Überfalls gestorben. Die Polizei erneuerte nun am Mittwoch ihren Zeugenaufruf, um Hinweise auf den oder die Täter zu bekommen.

Laut Polizei dürften sich der oder die Täter am vergangenen Donnerstag zwischen 8 und 10 Uhr gewaltfrei Zutritt zu der Wohnung in der Bandgasse 9 verschafft haben. Dort schlugen sie die Frau, die neben Verletzungen im Gesicht und an den Handgelenken auch ein Trauma im Kopfbereich davongetragen haben dürfte.

Suche nach Hinweisen und Zeugen

Die Polizei wurde von der Tochter des Opfers alarmiert. Die Pensionistin dürfte diese noch informiert haben, dass sie überfallen worden sei. An Details konnte sich die 79-Jährige damals – vermutlich wegen ihrer Kopfverletzung – nicht erinnern. Unklar blieb nicht zuletzt deshalb, ob der oder die Täter in der Wohnung Wertgegenstände an sich genommen haben.

Die Polizei ersucht nun neuerlich, sachdienliche Hinweise über Wahrnehmungen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01-31310-33800 zu richten. (APA, 25.5.2022)