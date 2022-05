Activision will offenbar noch in diesem Jahr die bekannte Franchise fortsetzen

Die bekannte Franchise bekommt noch in diesem Jahr Nachwuchs. Foto: Activision

Am 28. Oktober soll Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheinen. Das verriet Hersteller Activision am Dienstag in einem neuen Teaser-Trailer. Offenbar werden Fans das Comeback zahlreicher bekannter Figuren erleben dürfen.

Call of Duty

Bekannte Gesichter

Anstatt einen klassischen Trailer zur Story oder sogar Gameplay zu liefern, geht Activision diesmal einen anderen Weg: Ein Drohnenflug durch ein reales Hafensetting bleibt immer wieder bei bemalten Containern stehen, um bekannte Gesichter zu zeigen – etwa Captain John Price oder John "Soap" MacTavish.

Viel mehr gibt es jetzt noch nicht zu sehen, und man könnte denken, Activision sei noch sehr früh im Entwicklungsprozess. Nachdem das Releasedatum allerdings auf Oktober gesetzt wurde, sollte der Publisher doch bereits Herzeigbares auf der Festplatte gespeichert haben. Deshalb richten sich die Hoffnungen auf das Summer Game Fest, das am 9. Juni um 20 Uhr stattfinden wird. Dort könnte man erstmals Gameplay zu sehen bekommen.

Eine Alternative wäre der Xbox Showcase am 12. Juni, wird doch Activision künftig unter der Xbox-Flagge segeln. Playstation-Besitzer und Fans der Franchise brauchen aber nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Microsoft hat bereits verkündet, die Marke in jedem Fall weiterhin auch auf der Playstation anbieten zu wollen. Die Beta soll laut ersten Leaks sogar vorher auf der Sony-Konsole verfügbar sein. (aam, 25.5.2022)