Wien – Am Dienstag war Bewerbungsschluss für eine Schaltstelle in der neuen ORF-Information über alle Kanäle: die Leitung des zentralen Newsdesks für Radio, TV, Online und Social Media im neuen ORF-Newsroom für mehr als 400 großteils journalistische Mitarbeiterinnen. Wie viele Bewerbungen eingelangt sind, war am Mittwoch auf Anfrage im ORF zunächst nicht herauszubekommen.

Logische Kandidatin für diese Newsdesk-Leitung ist eine, die den Job mit mehr als 30 Kolleginnen und Kollegen schon seit zwölf Jahren macht: Ursula Theiretzbacher, seit 2009 Leiterin des Radio-Newdesks.

Kein Kommentar

Theiretzbacher soll sich nach STANDARD-Informationen um die nun ausgeschriebene Leitungsfunktion im multimedialen ORF-Newsroom beworben haben. Auf STANDARD-Anfrage wollte sie "interne Ausschreibungen nicht kommentieren".

Als weitere mögliche Kandidaten für den Newsdesk kursierten wie berichtet ORF-intern etwa Sebastian Prokop, Infochef bei Ö3 seit 2007, auch Peter Teubenbacher ("ZiB") wurde als mögliche Besetzung für den Newsdesk genannt.



Die neue Chefredaktion des multimedialen Newsrooms wird durchgehend männlich besetzt. Die bisherigen Chefredakteure für TV, Radio und Online – Matthias Schrom, Hannes Aigelsreiter und Christian Staudinger – übernehmen sie gemeinsam ohne Ausschreibung.

Frauen bevorzugt

Die Ausschreibung für die Newsdesk-Leitung betont (wie alle ORF-Ausschreibungen seit 2010, als ein neues ORF-Gesetz ein ausgewogeneres Verhältnis von Männern und Frauen vorschrieb): "Bei gleichwertiger Qualifikation bevorzugt der ORF in diesen Tätigkeitsbereichen bis zur Erreichung eines Anteils von 45 Prozent Frauen, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Diese Gründe dürfen aber keine diskriminierende Wirkung auf Mitbewerberinnen haben."

Für die parallel ausgeschriebene Position einer "Traffic & Continuity Manager/in" für den neuen ORF-Newsroom wird Barbara Stanton kolportiert, sie ist Projektleiterin der ORF-Radios für den multimedialen Newsroom.

Umzug in drei Wochen

Die Redaktionen von TV, Radio und Online sollen den großen Glaswürfel um einen kleinen Erlenwald im Lichthof ab 16. Juni besiedeln, die neuen Studios insbesondere für die TV-Nachrichten dürften erst später in Normalbetrieb gehen. (fid, 25.5.2022)