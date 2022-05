In dieser Galerie: 2 Bilder Der 100 Meter hohe Fernsehturm Ještěd in der Nähe von Liberec. Foto: Hotel Jested/Ales Jungmann Zimmer mit Aussicht in einem Ort wie aus einem Science-Fiction-Film. Foto: Hotel Jested/Ales Jungmann

Ich habe ein Faible für Zimmer mit Aussicht. Und für Gebäude, die eine Zumutung sind. Beim Prager Fernsehturm Žižkov kommt beides zusammen. Das US-Online-Reiseportal Virtual Tourist hat den knapp 260 Meter hohen Turm 2009 zum zweithässlichsten Gebäude der Welt gekürt. Das in den Jahren 1985 bis 1992 nach Plänen des Architekten Václav Aulický gebaute Stahl-Beton-Monster störe das historische Prager Stadtbild, so die Autoren des Rankings.

Auch bei den Einheimischen war der Koloss im Arbeiterviertel Žižkov lange negativ besetzt, weil er an das kommunistische Regime erinnert. Es braucht wohl die historische Distanz, um zu erkennen, wie kühn brutalistische Bauten wie der Žižkovská televizní vìž tatsächlich sind. Auch das Viertel ringsum ist mittlerweile eine hippe Gegend mit guten Lokalen, ein entspannter Mix aus alten Gasthäusern und schicken Bars. Und das Beste: Es gibt ein Hotel mit genau einem Zimmer in dem Fernsehturm.

Zeitreise

Das One-Room-Hotel liegt auf 66 Metern, man sieht über ganz Prag. Das riesige Fenster macht es möglich, mit Blick auf die Wolken aufzuwachen. Das Design hat etwas Skandinavisches, vom versprochenen Butler habe ich abgesehen vom Einchecken zwar nichts gesehen, dafür standen Champagner und frisches Obst bereit. Vom Restaurant darunter hört man absolut nichts, es fühlt sich tatsächlich an wie in einem luxuriösen Raumschiff. Am schönsten ist, aufzuwachen und eine Wolkenschicht vom Bett aus zu sehen. Und langsam mitzuerleben, wie sich der Himmel öffnet. Klingt kitschig? Ist es auch.

Am nächsten Tag bin ich nach Ještěd zum nächsten Fernsehturm gefahren: ein Ort wie aus einem Science-Fiction-Film. Weitaus günstiger, und eigentlich noch schöner als das One-Room-Hotel. Einsam steht das Ještěd-Hotel auf dem Gipfel eines Berges, trotzt der Witterung. Im Winter ist es spektakulär windig und eisig. Das Restaurant, die Bar und der Treppenaufgang sind noch im Originalzustand, wie Architekt Karel Hubáček sie entworfen hat. Das Hotel Ještěd ist ideal, um eine Zeitreise in die futuristischen 1960er-Jahre zu unternehmen. Beam me up! (Karin Cerny, 27.5.2022)