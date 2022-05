Foto: Apple

Wie der US-Konzern Apple am Dienstag bestätigt hat, wird die Keynote auf der Worldwide Developers Conference am 6. Juni stattfinden. Im deutschsprachigen Raum wird die Präsentation um 19 Uhr zu sehen sein. Zwar sind einige Entwickler in den Apple Park Campus geladen, generell handelt es sich aber auch in diesem Jahr um ein reines Onlineevent.

Abseits von Informationen zur Keynote verriet Apple mehr über das generelle Programm der Konferenz, die von 6. bis 10. Juni angesetzt ist. So werden die Apple Design Awards ebenfalls am 6. Juni verliehen, und ab dem 7. Juni wird der Tech-Konzern einige Videos veröffentlichen, die sich inhaltlich um die neuen Features in iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16, macOS 13 und watchOS 9 drehen werden.

Apples Ingenieure und Designer werden ebenfalls Veranstaltungen in digitalen Räumen abhalten, bei denen zu technischen Diskussionen geladen wird und Fragen aus der Community beantwortet werden sollen. Entwicklern empfiehlt Apple, sich die Apple Developer App zu laden, um bezüglich des Events auf dem Laufenden zu bleiben.

WWDC

Die Worldwide Developers Conference ist eine jährlich von Apple in Kalifornien veranstaltete Konferenz, die sich in erster Linie an Software-Entwickler richtet, deren größere Updates bei der Konferenz präsentiert werden. Für Apple-Fans ist vor allem die Keynote zu Beginn des Events relevant, die Apple oft nutzt, um Produkte vorzustellen. Zu sehen sein wird die Keynote im Stream von Apple. Der STANDARD wird die Keynote am 6. Juni live tickern. (red, 25.5.2022)