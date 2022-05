Wo zieht es Stürmer Sasa Kalajdzic hin? Foto: Imago/Schmidt

Stuttgart – Der deutsche Ex-Weltmeister Guido Buchwald hofft auf einen Verbleib von Stürmer Sasa Kalajdzic beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart über den Sommer hinaus. "Ein weiteres Jahr in Stuttgart würde ihm sicher guttun. Das meine ich nicht nur als VfBler, sondern auch in seinem Sinn", sagte Buchwald am Mittwoch zur Deutschen Presse-Agentur. "Dass er mal eine ganze Saison verletzungsfrei und als Führungsperson durchspielt, wäre wichtig", so der 61-Jährige.

Neben dem FC Bayern München soll auch Borussia Dortmund Interesse an einer Verpflichtung des ÖFB-Teamspielers haben, dessen Vertrag beim VfB am 30. Juni 2023 endet. "Bei Bayern oder Dortmund wäre die Konkurrenzsituation eine ganz andere und er direkt wieder so in einem Kampf drin", sagte Buchwald über den 24-Jährigen.

Laut "Bild"-Zeitung soll Dortmund die besseren Karten im Bieten um den Wiener haben. Offenbar würde der neue BVB-Trainer Edin Terzic Kalajdzic als Ersatz für den zu Manchester City wechselnden Erling Haaland sehen, während die Einsatzzeiten bei den Bayern auch bei einem Abgang von Robert Lewandowski eher ungewiss sein könnten, argumentierte das Blatt.