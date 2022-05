Zoff in Albanien mit niederländischen und römischen Fußballfans. Foto: AP/Zhurda

In der Nacht vor dem Finale der Fußball-Conference-League in Tirana ist es zu Ausschreitungen zwischen der Polizei und den Fangruppen der AS Rom und von Feyenoord Rotterdam gekommen. Wie die albanische Polizei mitteilte, wurden mindestens 19 Polizisten und zwei weitere Menschen verletzt. Einer der Exekutivbeamten erlitt Verletzungen durch eine Messerattacke. Es gab mindestens 60 Festnahmen.

Zu den Krawallen sei es gekommen, weil die Anhänger jeweils versucht hätten, in den Bereich der anderen Gruppe zu stürmen, hieß es weiter. 48 italienische und zwölf niederländische Fußball-Fans seien in Gewahrsam genommen worden, teilten die Behörden mit. Die Polizei wurde von den Fans mit Glasflaschen, Steinen und Stöcken attackiert, vier Polizeifahrzeuge wurden beschädigt. 80 Roma-Fans wurden per Fähre in ihre Heimat zurückgeschickt.

Die Hauptstadt Albaniens erwartete für die Partie am Mittwochabend (21.00 Uhr) 100.000 Fans aus beiden Ländern – beiden Clubs stehen aber nur jeweils 4.000 Tickets zu, die National Arena fasst 21.690 Zuschauer. Das Finale ist eines der größten Sportereignisse, die jemals in Albanien ausgetragen wurden. Die Behörden erklärten den Mittwoch zu einem Feiertag und schlossen die Hauptstraßen in Tirana. (APA, 25.5.2022)