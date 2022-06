Frühlings- und Sommerzeit ist Hochzeitszeit, und viele Paare entschließen sich, im Anschluss an die Feierlichkeiten gemeinsam zu verreisen. Einige holen vielleicht noch ihre Hochzeitsreisen der vergangenen beiden Jahre nach, die aufgrund der Pandemie verschoben werden mussten. Je nach Budget, verfügbarer Zeit und Vorlieben entscheidet sich auch, wohin die Reise geht.

Wo geht's nach der Hochzeit hin? Foto: Neustockimages Getty Images/iStockphoto

Während manche ohne viel Tamtam einfach in der Nähe des Zuhauses ein paar Tage in einem Hotel verbringen, zieht es andere in die Ferne. Und je nach Interessen des Brautpaares kann es sich dabei um einen ausgedehnten Badeurlaub auf einer abgelegenen Insel handeln, um einen Aktivurlaub in den Bergen, einen Roadtrip durch mehrere Länder oder um eine Städtereise – ist es ja vor allem die Zeit, die man gemeinsam verbringt, die wichtig ist.

Wohin ging oder geht Ihre Hochzeitsreise?

Was haben Sie alles erlebt? Würden Sie diese aus heutiger Sicht wieder so machen? Falls diese noch bevorsteht: Welche Pläne haben Sie? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 17.6.2022)