"Bikote"

Felix Urrutia Uriarte schildert die Entstehung dieses Fotos: "Es war Schnee in den Höhenlagen vorhergesagt worden, und so fuhr ich in den Naturpark Urkiola (Spanien), um in einem Buchenwald zu fotografieren. Normalerweise gehe ich allein, weil ich mich so besser auf meine Fotos konzentrieren kann. Als ich Spaziergänger in der Gegend sah und die Bäume bemerkte, die noch ihre herbstlichen Blätter trugen, nutzte ich den Moment, um das Foto zu machen. Die Wahrheit ist, dass ich einen fruchtbaren Morgen in dieser winterlichen Umgebung hatte."